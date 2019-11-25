TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Meclis Araştırma Komisyonu Çalıştayı Trabzon’da yapıldı

Trabzon’da Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile ilgili bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla düzenlenen çalıştayda sorunlar masaya yatırıldı. Çalıştayda hazır bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, okuduğu şiirle salondakilerden alkış aldı.

Trabzon’da bir otelde düzenlenen çalıştaya Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Komisyon Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevher, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile ilgili kurumların müdürleri katıldı.

İlk olarak söz alan AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, konunun uzmanları ve akademisyenler ile yapılan toplantılarda makul olanaklar çerçevesinde neler yapılabileceği konusunda verimli çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Ayvazoğlu, sorunların çözümü için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 2019 yılı Mayıs ayından bu yana yoğun ve tempolu şekilde çalışan TBMM alt komisyonunun sonuç raporunun şekilleneceği ifade ederek, “Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile ilgili bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 2019 yılı Mayıs ayından bu yana yoğun ve tempolu şekilde çalışan TBMM alt komisyonumuzun sonuç raporunun şekilleneceği Trabzon Çalıştayı’na hepiniz hoş geldiniz. Komisyon çalışmalarımıza başladığımız ilk günden itibaren haftada en az 1 kez toplanan ve konuyu tüm hatları ile masaya yatırdık. Mevcut yasalar, yasaların uygulanma şekli, yaşanan sorunlar, paydaş kurumlar ve kurumların entegre çalışma şekilleri ve en önemlisi de hem sorunu yaşayan bireyler ve aileleri hem de konu ile ilgili STK’lar ve konunun paydaşı tüm kurumların tek tek fikirlerinin, taleplerinin ve yetki alanlarının bilgisinin alındığı, dinamik, programı net ama esneyebilen bir yol haritasını uyguladık. Mecliste mevcut parti gruplarından belirlenen, komisyon üyelerinin her partiden konuya uzağından yakınından dokunan milletvekillerinden oluşması ve siyaset üstü bir çalışma gerçekleştirmesi konusunda şahsım adına çok verimli çalışmalar yaptığımızı düşünüyorum. Mayıs ayındaki ilk toplantımız öncesinde başkanımız ve tüm üyelerimiz ve komisyonda görevli uzmanlarımız ile heyecan ve büyük bir istekle çalışmaya başladık. Gururla söyleyebilirim ki heyecanımızdan ve yapabileceklerimizin sınırlarını zorlamaktaki ısrarımız ve kendimize güvenimizden hiçbir şey kaybetmedik" dedi.

Ayvazoğlu, konunun uzmanları ve akademisyenler ile yapılan toplantılarda makul olanaklar çerçevesinde neler yapılabileceği konusunda verimli çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, “Özel eğitim alması gereken bireylerin ve ailelerin ilk ağızdan nasıl sorunlar yaşadığını, yasaların uygulanırken bazı yoruma açık maddelerinde nasıl zorluklarla karşılaştıklarını, verilecek eğitimlerin sıklığı, süresi ve şeklini ve çocuklarımızın kazanımlarındaki etkilerini dinleme, anlama, değerlendirme konuların muhatapları bakanlık ve kurum yetkililerine anlık iletme, çözüm bulma veya uygulamadaki aksaklıkları giderme noktasında hem çok hızlı hem de belki de kanun koyucu olarak yasama yetkililerinin elindeki imkanları anında işlevselleştirme şansımız oldu. Bakanlık ve kurumlarımızın diğer paydaş kurumlarla entegre olarak çalışmasının sahada nasıl karşılık bulabileceğinin onlarca örneği ile karşılaştık. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin doğum öncesi tespiti ve tespit sonrası neler yapılabileceği ile ilgili araştırma aşamasındaki bir çok çalışmayı inceleme ve değerlendirme, doğum sonrası ve büyüme sürecinde devletimizin imkanları dahilinde uygulanan eğitim politikaları konusunda bildiklerime yenilerini ekleme, konunun uzmanları ve akademisyenler ile yapılan toplantılarda makul olanaklar çerçevesinde neler yapılabileceği konusunda verimli çalışmalara imza attık” diye konuştu.