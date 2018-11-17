TBMM eski Başkanı Kahraman: Ne kadar çok hizmet yapılırsa, o kadar sevap kazanılır

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- KURUCUSU olduğu Birlik Vakfı'nın Batman şubesinin daveti üzerine kente gelen TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, belediyenin tahsis ettiği alanda vakıf binasının temel atma törenine katıldı. Kahraman, burada yaptığı konuşmada, "Belediyelerin meselesi hizmet olmalıdır. Ne kadar çok hizmet yapılırsa o kadar sevap kazanılır ve başkanın ismi de unutulmaz" dedi. Birlik Vakfı Batman Şubesi'nin daveti üzerine dün kente gelen ve geceyi burada geçiren TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, günün ilk ziyaretini Batman Belediyesi'ne yaptı. Belediyede Kahraman'ı, Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy karşıladı. Kahraman, burada yaptığı kısa konuşmada, "Hizmetlerinizi duyuyoruz. Belediyeler hizmet yeri olmalı, siyaset yeri olmamalıdır" dedi. Daha sonra belediye tarafından Birlik Vakfı Batman Şubesi'ne tahsis edilen 1600 metrekarelik alandaki vakıf binasının temel atma törenine katılan Kahraman'a, Vali Hulusi Şahin, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy da eşlik etti. Temel atma töreninde konuşan İsmail Kahraman, "Fevkalade bir düşünce, güzel bir hazırlık, çok iyi hizmetler olacak inşallah. Belediyelerin meselesi hizmet olmalıdır. Ne kadar çok hizmet yapılırsa o kadar sevap kazanılır ve başkanın ismi de unutulmaz. Ülkelerin kalkınması, insan unsuruna bağlı. İnsanın inşası mühim, insanlar şuurlandıkça, o toplumu da kalkındırmış olurlar. Bizler iki dünyalıyız. Pozitivistler gibi tek dünyalı değiliz. Yanı fani bir âlemdeyiz ve beka âlemine geçeceğiz. Herkes buna benzer eserler yerine getirmeli. Tahsisi yapan belediyemize, bütün hizmet verenlere, zenginlerimize, bu tür vakıfları destekleyen tüm idarecilerimize ve insanlara, iş adamlarına Allah hayırlı günler nasip etsin. Güzel bir şehrimiz Batman'ımız, fevkalade güzel. Geldiğim zamanlarda görüyorum hep gelişmeyi. Türkiye daha öteye gidiyor, gelişeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı. Törende TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman'a ulaşan Batman Belediyesi'nde geçici çalışan engelli Kubilay Arslan, kadrolu iş talebinde bulundu.

