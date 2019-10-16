TBMM eski Başkanı Kahraman’a fahri doktora

TBMM'nin 27’nci dönem Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman, Troia Kültür Merkezi'nde düzenlenen ÇOMÜ Akademik Yılı açılışı ile fahri doktora verilmesi törenine katıldı. Fahri doktora töreni öncesinde, ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi girişinin açılışı gerçekleştirildi. Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, daire müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra sema zikr-i şerif ve ÇOMÜ tanıtımı filmiyle devam etti. Ardından açılış konuşmalarına geçildi.

ÇOMÜ’nün 1992 yılında kurulduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, “27 yıllık bir geçmişi var. Fakat bugün devasa bir üniversite haline gelmiştir. 118 bine yakın mezunu, 49 bine yakın eğitim öğretime devam eden öğrencisi, 1800’e yakın akademik ve 1800’e yakın idare personeliyle aynı dönemde kurulmuş üniversitelerin birçoğunun önüne geçmiş bulunuyor. Üniversitemiz patent alma başvurusunda ve tescil bakımından İstanbul Üniversitesi'nden sonra 170 üniversite arasında 2’nci sıraya gelmiş bulunuyor. Bu başarılarımızı sonuna kadar devam ettireceğiz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Sedat Murat’ın konuşmasının ardından fahri doktora tevdi törenine geçildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden tarafından İsmail Kahraman’ın özgeçmişi ve ÇOMÜ Senatosu'nun 26.04.2019 tarihindeki toplantıda alınan kararı okundu. Ardından Rektör Prof. Dr. Sedat Murat tarafından İsmail Karaman’a, Türk Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında üstün katkılarından dolayı fahri doktora unvanını verdikleri cübbesini giydirildi. Ardından fahri doktora payesi ile kimlik kartını takdim etti.