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TBMM eski Başkanı Şahin valiler ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 15:37 | Son Güncelleme

TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin, Karabük’te gerçekleştirilen BAKKA’nın Şubat Ayı Yönetim Kurulu Toplantısında Karabük, Bartın ve Zonguldak valileri ile bir araya geldi.AK Parti’nin Karabük’teki seçim kampanyaları kapsamında kente gelen TBMM eski Başkanı ve AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Başkanı Mehmet Ali Şahin Karabük Valiliğini ziyaret etti.

TBMM eski Başkanı Şahin valiler ile bir araya geldi

TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin, Karabük’te gerçekleştirilen BAKKA’nın Şubat Ayı Yönetim Kurulu Toplantısında Karabük, Bartın ve Zonguldak valileri ile bir araya geldi.
AK Parti’nin Karabük’teki seçim kampanyaları kapsamında kente gelen TBMM eski Başkanı ve AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Başkanı Mehmet Ali Şahin Karabük Valiliğini ziyaret etti. Vali Gürel tarafından karşılanan Şahin, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Şubat Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı kapsamında Karabük’te bulunan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Bartın Valisi Sinan Güner ile bir araya gelerek kentler hakkında istişarelerde bulundu. Toplantının ardından Şahin, valiler ile birlikte valilik makamına geçti.
BAKKA’nın müşterek bazı şeylerin yapılması için kurulan bir kalkınma ajans olduğunu belirten Şahin, “Bütçesi biraz daha dar ama bu dar bütçenin imkanları dahilinde hizmet etmeye çalıştıklarını biliyorum. İnşallah bu süreçleri de aşar ve daha güçlü bir ekonomik hale gelir. Birçok projeler ürettiğini biliyorum ve güzel eserler de ortaya çıkabiliyor. Tekrardan başarılar diliyorum” dedi.

TBMM eski Başkanı Şahin valiler ile bir araya geldi

TBMM eski Başkanı Şahin valiler ile bir araya geldi

TBMM eski Başkanı Şahin valiler ile bir araya geldi

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