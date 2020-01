TBMM Genel Kurul'da 'deprem' konuşuldu

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Genel Kurulu'nda, söz alan milletvekillerinin ana gündemi 41 kişinin ölümüne neden olan Elazığ depremi oldu. Milletvekilleri, Türkiye'nin deprem kuşağında olduğuna dikkati çekerek, gereken tedbirlerin alınmasını istedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Mithat Sancar Başkanlığı'nda toplandı. Genel Kurulda yerlerinden söz alan milletvekillerinin ana gündemi 41 kişinin öldüğü Elazığ depremi oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, depremin ardında devletin en üst makamlarından vatandaşlara kadar herkesin büyük bir gayret sarf ettiğini kaydetti. Zengin, "Şu ana kadar devletimiz, bakanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız olaydan hemen sonra olay yerine intikal ettiler. Fakat orada çalışan kardeşlerimizde gördüğüm şey, sadece bir görev bilinci değil, onun ötesine geçerek bence insan olmanın ortaya koyduğu en değerli hasletleri ortaya koyarak canı gönülden büyük bir gayret sarf ettiler. Her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bir kez daha ölenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum" dedi.

'TÜRKİYE TEDBİR ALMAK DURUMDA'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, depremde sadece Elâzığ ve Malatya değil, tüm Türkiye'nin sarsıldığına dikkati çekerek, "Türkiye'ye geçmiş olsun diyoruz. 'Bu son olsun inşallah' demek istiyorum ama depremlerin son olmasını temenni etmek bile akla ve mantığa aykırı. O hâlde Türkiye tedbir almak durumunda. Hükûmetin, kentsel dönüşüm noktasında, güçlendirme noktasında, kurtarma noktasında alması gereken çok ciddi tedbirler var" dedi.

'DEPREMLE YAŞAMAYA HER AN HAZIR OLMAK ZORUNDAYIZ'

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, "Depremle yaşamaya her an hazır olmak zorundayız. Bu gerçeği kabul etmekten, buna uygun gelecek planlaması yapmaktan başka seçenek yoktur; aksi hâlde, olası depremlerde can ve mal kaybı yaşanması kaçınılmazdır. Gün, bir ve beraber olma günüdür. Gün, devletin milletten ayrı olmadığını görme ve gösterme günüdür. Gün, akıl ve sağduyuyla yaralarımızı sarma günüdür" diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise, Elâzığ depreminin İstanbul'da beklenen büyük Marmara depremi öncesinde bir uyarı olduğunu dile getirdi. Türkkan, "Depreme ne kadar hazırız?' Bu sorunun cevabını verebiliyor muyuz veya ne kadar verebiliyoruz? Ülkemizin deprem bölgesinde olduğunu ve depremin ülkemiz için her an tehdit olduğu gerçeğini aklımızdan çıkarmamalıyız" ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da, Elâzığ'da ve Malatya'da ağır bir deprem yaşandığını belirterek, "Bu tür olaylar, aslında, toplumsal dayanışmanın, toplumda acıların ortak hissedilmesinin ve ortak yaşanmasının ve paylaşılmasının en önemli olduğu zamanlardır elbette" dedi.

Bu arada, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi görüşülerek kabul edildi.