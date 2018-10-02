CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, "CHP, HDP, MHP, İYİ Parti toplam milletvekili sayımız 306. İster hükümet partisi destek versin, ister vermesin. Sizler bize destek verin, bu mağduriyeti giderelim ve emeklilikte yaşa takılanları birlikte emekli edelim." dedi.
TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.
BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, "Son zamanlarda artan çocuk istismarı ve buna bağlı ölümlere" ilişkin yaptığı gündem dışı konuşmada, çocuk istismarı ve terör suçlarında adaletin tecelli etmesi için idam cezasının geri getirilmesini istedi.
"İdama" ilişkin yasa teklifi hazırladıklarını aktaran Destici, "Bizim, çocukları istismar edip öldürenler ve terör eylemlerini 'direkt' gerçekleştirenler için idamı istememiz asla siyasi değil, hukuki ve vicdani bir durumdur.
Aslına bakarsanız;
bu aşağılık suçları işleyenlere karşı yaptırımın nasıl olması gerektiğine tek başına ne siyaset, ne de hukuk cevap verebilir.
Çünkü vicdan söz konusu olduğunda, siyaset de hukuk da cevapsız kalabilmektedir.
Biz, konunun çözümünün aziz Türk milletinin vicdanında ve reyinde olduğuna inanıyoruz.
Bu sebeple de arzu ettiğimiz idam yasasına ilişkin değişikliğin, her şart ve sonuçta aziz milletimize götürülmesini teklif ediyoruz." diye konuştu.
CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da "Emeklilikte yaşa takılanlara" ilişkin yaptığı gündem dışı konuşmasında, emeklilikle ilgili 1999 yılında çıkarılan bir yasayla "maç oynanırken kural değiştirildiğini" ve milyonlarca insanın mağdur olduğunu belirtti.
Bu kişilere haklarının geri verilmesi gerektiğini vurgulayan Yalım, "Biz 4 muhalefet partisi, CHP, HDP, MHP, İYİ Parti toplam milletvekili sayımız 306. İster hükümet partisi destek versin ister vermesin. Sizler bize destek verin. Hepimizin ortak önerisi var. Bu öneriyle biz bu mağduriyeti giderelim ve emeklilikte yaşa takılanları birlikte emekli edelim. Özellikle MHP'ye sesleniyorum, gelin destek verin 4 parti AK Parti destek verse de vermese de biz bu kanunu çıkaralım." ifadesini kullandı.
Yalım, bir an önce yasa çıkarılması ve emekli maaşları düşük olanların, asgari ücret düzeyine yükseltilmesi gerektiğini bildirdi.
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem de bu konunun uzlaşma ile çözüm bulacağına inandığını ifade etti.
AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan da "Ahilik Haftası"na ilişkin gündem dışı söz aldı.
Özkan, "Geleceğe umutla bakan bir millet olmayı, esnaf ve sanatkarların yaşattığı ahilik kültürüne borçluyuz." dedi.
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