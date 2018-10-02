CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, "CHP, HDP, MHP, İYİ Parti toplam milletvekili sayımız 306. İster hükümet partisi destek versin, ister vermesin. Sizler bize destek verin, bu mağduriyeti giderelim ve emeklilikte yaşa takılanları birlikte emekli edelim." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, "Son zamanlarda artan çocuk istismarı ve buna bağlı ölümlere" ilişkin yaptığı gündem dışı konuşmada, çocuk istismarı ve terör suçlarında adaletin tecelli etmesi için idam cezasının geri getirilmesini istedi.

"İdama" ilişkin yasa teklifi hazırladıklarını aktaran Destici, "Bizim, çocukları istismar edip öldürenler ve terör eylemlerini 'direkt' gerçekleştirenler için idamı istememiz asla siyasi değil, hukuki ve vicdani bir durumdur.

Aslına bakarsanız;

bu aşağılık suçları işleyenlere karşı yaptırımın nasıl olması gerektiğine tek başına ne siyaset, ne de hukuk cevap verebilir.

Çünkü vicdan söz konusu olduğunda, siyaset de hukuk da cevapsız kalabilmektedir.

Biz, konunun çözümünün aziz Türk milletinin vicdanında ve reyinde olduğuna inanıyoruz.

Bu sebeple de arzu ettiğimiz idam yasasına ilişkin değişikliğin, her şart ve sonuçta aziz milletimize götürülmesini teklif ediyoruz." diye konuştu.