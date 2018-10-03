TBMM Genel Kurulu

Ekonomik gelişmelerin yalnızca rakamlardan, piyasalardan ibaret olmadığını bildiren Akçay, "Ekonomiyi vatandaşlarımızdan ayrı düşünemeyiz. Önümüzdeki tüm sorunları aşmanın ilk adımı bu konuda da millet ve devlet birliği, beraberliğidir." diye konuştu.

- "3 yıllık programın boyası 10 günde döküldü"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, enflasyon oranının son 15 yılın zirvesinde olduğunu kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 10 gün önce Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladığına değinen Altay, "3 yıllık programın boyası 10 günde döküldü. Hazine ve Maliye Bakanı'nın tekrar janjanlı bir toplantı yaparak bu ekonomik kepazelikle ilgili bilgi vermesi lazım. Krizin stokçulardan kaynaklandığını düşünüyor ve söylüyorsak bu pişkinliktir, bu milletin aklıyla alay etmektir." ifadesini kullandı.

Altay, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin düzenlemelerin, Meclisin bu ay yapacağı iki önemli iş olduğunu vurguladı.

- "Herkesin hukuk düzenine saygı duyması gerekir"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da Türk siyasi tarihinin 50 yıllık geçmişine bakıldığında Meclis çatısı altında görev yapan cumhurbaşkanı ve başbakanların, başkanlık sistemini istediğini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ülkeye ve millete hizmet için vazgeçilmez bir yönetim modeli olarak belirttiğini aktardı.