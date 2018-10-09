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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 17:03 | Son Güncelleme

Bugün İçtüzük değişiklik teklifi, yarın Kalkınma ve Yatırım Bankası ile ilgili teklif görüşülecek - Tekliflerin kanunlaşması halinde Genel Kurul perşembe günü toplanmayacak

TBMM Genel Kurulunda bugün İçtüzük değişiklik teklifi, yarın Kalkınma ve Yatırım Bankası ile ilgili teklif görüşülecek.

Genel Kurulda, TBMM Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

Buna göre, TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi gündemin ilk iki sırasına alındı.

Bugün ve yarın Genel Kurulda denetim konuları görüşülmeyecek.

Genel Kurul bugün, İçtüzük değişiklik teklifinin, yarın Kalkınma ve Yatırım Bankası ile ilgili teklifin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar mesai yapacak.

İki kanun teklifinin bugün ve yarın kanunlaşması halinde perşembe günü Genel Kurul toplanmayacak.

Kalkınma ve Yatırım Bankası ile ilgili kanun teklifi, temel yasa olarak görüşülecek.

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