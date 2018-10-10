CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bir yanda üç aydır bekleyen emeklilikte yaşa takılanlara yönelik kanun teklifleri var, diğer tarafta bir günde komisyona havale edilen AK Parti'nin kanun teklifi var. Bu nasıl eşitlik, bu nasıl demokrasi, bu nasıl hakkaniyet?" dedi. TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti'nin "döviz kurlarındaki artışlarla" ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesine yönelik önerisi ele alındı. İYİ Parti Grubu adına söz alan Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Türk lirasının aşırı değer kaybettiğini, ekonomideki yapısal sorunların Türk lirasındaki kırılganlığı artırdığını belirtti. Ekonomik sorunlara karşı ekonomik çözüm modeli geliştirilmesi gerektiğini anlatan Yaşar, "Meclis ekonomik krizin nedenlerine ilişkin araştırma komisyonu oluşturarak, çözüme ulaşmalıdır. " ifadesini kullandı. MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nın ne kadar kalıcı, ne kadar sürdürülebilir olduğununun görülmesi gerektiğini bildirdi.

. Usta, "Yüzde 10 düşüşün ne kadar malda olacağını bilmiyoruz. Yüzde 10 aylık düşüş enflasyon rakamını önemli şekilde geriye çekebilir. Buradan da en fazla işçi, memur ve emekli aylıkları etkilenecektir. Çünkü yılbaşında enflasyon farkı verecektik. Bu çok sürdürülebilir bir şey değil. Hem talep tarafında hem de maliyet tarafında enflasyonu ortaya çıkaran nedenlerin üzerine gitmemiz lazım." diye konuştu. AK Parti Aydın Milletvekili ve KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Türk lirasında yaşanan değer kaybının, gelişen birçok ülke para biriminde görüldüğünü vurguladı. "Reel sektörün dış borcunun yönetilemez olduğu" şeklinde bir algı yaratılmaya çalışıldığını anlatan Savaş, bu durumun gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Savaş, "Bu ekonomik ve siyasi operasyonlarla devlet yönetimi el değiştirsin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yolundan sapsın, milletimiz büyük Türkiye idealinden uzaklaşsın istiyorlar. Güçlü Meclis, siyasi iktidar ve güçlü ekonomiyle bu oyunların da üstesinden geleceğiz." diye konuştu.