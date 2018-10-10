TBMM Genel Kurulu

Genel Kuruldan, kendisinin İçişleri Bakanı olduğunun hatırlatılması üzerine Altınok, "İçişleri Bakanıydım ve en iyi şekilde yaptım. Ben, Türkiye Cumhuriyeti devletinde demokratik bir şekilde 1 Kasım seçimlerinin yapılmasını sağladım." karşılığını verdi.

AK Parti Grubu adına söz alan Erzurum Milletvekili Selami Altınok, insanlığa karşı yapılmış her türlü terör olayını kınadıklarını söyledi. Altınok, "Ancak 10 Ekim menfur saldırısını anlatmaya geçmeden, Türkiye Cumhuriyeti devletine 2015 Temmuz 20'sinden itibaren, 7 Haziran seçimlerinden sonra 1 Ekim'e giden süreçte seçimlerin demokratik bir ortamda yapılmasına karşı topyekun saldırı başladı. O süreç, 1 Kasım'da Türkiye'de demokratik seçimlerin sağlıklı bir şekilde yapılamaması ve Türkiye'de kaos ortamının doğmasına zemin hazırlamak için yapılmış bir sürü asimetrik terör saldırısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, "Gar katliamı 2013 yılından beri hazırlıkları ve olacağı bilinen bir katliamdı." ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerinden söz alarak, "Kürsüye çıkıyorsunuz, dönemin sorumluluk sahibi bakanı olarak bir özeleştiri yapmak yerine meydan okuyorsunuz, övünüyorsunuz. İnsanın, bir acının yıl dönümünde, o bombanın patlatılmasına engel olamamış İçişleri Bakanı olarak, hiçbir şey yapmasa edepten dolayı susması lazımdır." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, her türlü hukuki sürecin takip edildiğini söyledi.

Akbaşoğlu, "Anma törenleriyle ilgili hemen bu patlama olayının akabinde hem sayın Cumhurbaşkanımız hem Başbakanımız hem Bakanımız, bütün güvenlik bürokrasisi, vatandaşlarımızın acısını paylaşmak üzere sıcağı sıcağına orada bulunmuşlar. İster FETÖ ister IŞİD ister PKK ister PYD ister alfabenin farklı harflerinden müteşekkil her türlü terörü lanetlediğimiz ve terörün başını ezdiğimiz ve ezeceğimiz muhakkaktır. Bu konuda kararlıyız, bundan herkes emin olsun." diye konuştu.

HDP'nin önerisi ile CHP'nin eczaneler ve eczacılara yapılan saldırılarla ilgili araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi kabul edilmedi.

Daha sonra Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

