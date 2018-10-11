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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2018 02:46 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: - "Denizli'mizin Kale ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarla ilgili Emniyet harekete geçmiş, 9 Suriyeli, 1 Türk hakkında soruşturma başlatılmıştır. 6 Suriyeli, 1 Türk tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" - "Resmi kayıtlara göre ilçede bulunan 927 Suriyeli ilçeden tahliye edilerek Denizli'ye getirilmiştir. Düzenlemeler çerçevesinde kampa gönderilmesi gerekenler de ilgili kamplarına gönderilmiştir"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizli'nin Kale ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarla ilgili Emniyetin harekete geçtiğini, 9 Suriyeli, 1 Türk hakkında soruşturma başlatıldığını, 6 Suriyeli ve 1 Türk'ün tutuklanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi.

Özkan, TBMM Genel Kurulu'nda, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler sırasında, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün "Denizli'de bir kız çocuğuna Suriyeli sığınmacılar tarafından istismarda bulunulduğu" yönündeki sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu konuda yetkililerden bilgi aldığını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Denizli'mizin Kale ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarla ilgili Emniyet harekete geçmiş, 9 Suriyeli, 1 Türk hakkında soruşturma başlatılmıştır. 6 Suriyeli, 1 Türk tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Soruşturma da derinleştirilmektedir.

Diğer taraftan resmi kayıtlara göre ilçede bulunan 927 Suriyeli ilçeden tahliye edilerek Denizli'ye getirilmiştir. Düzenlemeler çerçevesinde kampa gönderilmesi gerekenler de ilgili kamplarına gönderilmiştir. Çocuğun ailesine teslimi gerçekleştirilmiştir. Yine İl Müdürlüğümüz tarafından rehabilitasyonu, psikolojik destek çalışmaları da devam etmektedir. Biz de bu menfur olayın takipçisi olacağız."

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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Çocuk Denizli istismar

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