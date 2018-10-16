TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülüyor.

Genel Kurulda, partilerin gündeme ilişkin grup önerileri ele alındı.

İYİ Parti'nin şarbon hastalığıyla ilgili verdiği araştırma önergesinin gündeme alınması önerisi görüşüldü.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, tarım ve hayvancılıkta köylünün ve çiftçinin içinde bulunduğu durumun içler acısı olduğunu öne sürerek, "Köylümüz alev alev yanmaktadır." ifadesini kullandı.

Türkiye'de hayvancılığın en büyük sorunlarından birinin ithalat olduğunu savunan Ok, "Türkiye, hayvancılıkla birlikte hayvan hastalığı ithal eden ülke haline gelmiştir. Kurban Bayramı'nda ithal edilen hayvanlarda hem de Meclisimizin burnunun dibinde şarbon hastalığı ortaya çıkmıştır." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç da şarbonun ciddi bir hastalık olduğunu belirterek, "Şarbon, Türkiye'nin bugünkü bir gerçeği değildir. Tarihteki sürecine baktığınız zaman 1970-80'li yıllarda yılda en az 500 kişide, hayvanlarda çok daha fazla mihrakta enfeksiyonun görüldüğü biliniyor. Hatta 1970-80'li yıllar arasında Avrupa'da çıkan şarbon insan vakalarının hemen hemen yarısı Türkiye odaklıdır. Demek ki şarbon günümüze ait bir sıkıntı, ithalatla birlikte gelmiş bir hastalık değildir." diye konuştu.