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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2018 19:10 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülüyor.

Genel Kurulda, partilerin gündeme ilişkin grup önerileri ele alındı.

İYİ Parti'nin şarbon hastalığıyla ilgili verdiği araştırma önergesinin gündeme alınması önerisi görüşüldü.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, tarım ve hayvancılıkta köylünün ve çiftçinin içinde bulunduğu durumun içler acısı olduğunu öne sürerek, "Köylümüz alev alev yanmaktadır." ifadesini kullandı.

Türkiye'de hayvancılığın en büyük sorunlarından birinin ithalat olduğunu savunan Ok, "Türkiye, hayvancılıkla birlikte hayvan hastalığı ithal eden ülke haline gelmiştir. Kurban Bayramı'nda ithal edilen hayvanlarda hem de Meclisimizin burnunun dibinde şarbon hastalığı ortaya çıkmıştır." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç da şarbonun ciddi bir hastalık olduğunu belirterek, "Şarbon, Türkiye'nin bugünkü bir gerçeği değildir. Tarihteki sürecine baktığınız zaman 1970-80'li yıllarda yılda en az 500 kişide, hayvanlarda çok daha fazla mihrakta enfeksiyonun görüldüğü biliniyor. Hatta 1970-80'li yıllar arasında Avrupa'da çıkan şarbon insan vakalarının hemen hemen yarısı Türkiye odaklıdır. Demek ki şarbon günümüze ait bir sıkıntı, ithalatla birlikte gelmiş bir hastalık değildir." diye konuştu.

Kılıç, Gölbaşı'nda şarbon vakasına ilişkin analizleri yaptırdıklarını belirterek, "Bu bir ülkemizin bakteriyel suşu. Kırıkkale ve Ankara suşu olarak tespit edildi. Bu bakteri, Brezilya, İrlanda'dan gelen hayvanlarla birlikte değil Türkiye'de bulunan ve otlardan muhtemelen bulaşan bir bakteri enfeksiyonu." dedi.

Konuşmaların ardından İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

CHP'nin İstanbul 3. Havalimanına, HDP'nin emeklilerin sorunlarına ilişkin grup önerileri de ayrı ayrı görüşülerek kabul edilmedi.

Genel Kurulda, daha sonra Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren 1 yıl uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

Tezkerenin geneli üzerindeki konuşmalar başladı.

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