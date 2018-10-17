TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye'nin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayına kayıtsız kalmayarak sorumluluğunu yerine getirdiğini söyledi.
TBMM Genel Kurulunda, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, grup başkanvekillerine yerinden söz verdi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, işsizliğin yüzde 10,8'e, genç işsizliğin ise yüzde 19,9'a yükseldiğini, bu ay içerisinde bin 473 kontenjanlı temizlik işçisi alımı için İŞKUR'a 14 bin üniversite mezununun başvurduğunu belirtti.
Üniversite mezunlarının, işsiz ordusunun başını çektiğinin görüldüğünü ifade eden Türkkan, "Her gün açılan üniversitelerin AK Parti'ye kadro yaratmaktan başka hiçbir işe yaramadığını görmek durumundayız. Hükümet aslında betona para yatırıp, yandaşlara rant yaratmak yerine, gençlere istihdam yaratacak diğer projelere destek verse üniversite mezunu bu gençler temizlik işçisi olmak üzere başvurmazlardı." dedi.
Türkkan, CHP'nin İş Bankasındaki hisselerinin devrine yönelik tartışmaları da AK Parti'nin gündemi değiştirme çabası olarak gördüklerini dile getirdi.
Lütfü Türkkan, hisselerin Hazineye devredilmesi durumunda bile Atatürk'ün vasiyeti dolayısıyla Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumuna giden paranın kesintisiz devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
- "NATO sorumluluğunu yerine getirmemiştir"
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin NATO'ya katılmasına ilişkin protokolün imzalanmasının 67. yıl dönümü olduğunu anımsattı.
Türkiye'nin, ittifak kapsamında bölgesinin ve dünyanın güvenliğine önemli katkıda bulunduğuna, 1990'lı yıllardan itibaren Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Afganistan ve Libya'daki NATO harekatında ön sıralarda yer aldığına işaret eden Akçay, şunları söyledi:
"Türkiye'nin sınır ötesi güvenlik faaliyetlerinde, NATO destek sağlamamaktadır. Özellikle YPG-PKK terör örgütüyle mücadele kapsamında gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi operasyonlarda, NATO desteği söylemden öteye geçmemiştir. Türkiye-NATO ilişkilerinde özellikle NATO tarafı sorumluluğunu yerine getirmemiştir. NATO'nun gelişmesi, Türkiye'nin güvenlik inşasına katkıda bulunmasına bağlıdır."
- Emeklilikte yaşa takılanlar
HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen de emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirmesinin, tartışmaya muhtaç olduğunu söyledi.
Ülkede bir şey isteme hakkına en fazla sahip olanların, emekliler olduğunu ifade eden Bilgen, "Bu kişiler işe başladığında iş ve yaş hesabı farklıydı. Sonradan farklı bir yaş hesabı önlerine konuldu. Dolayısıyla burada haksız bir talep yoktur. Kaldı ki bir yük paylaşılacaksa bu yükü öncelikle paylaşması gereken başka kesimler olsa gerek." ifadesini kullandı.
- "Teşekkürler boş yere gelmiyor"
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da dünya liderlerinin şu günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı yağdırdığını belirtti.
İlk teşekkürün, ABD Başkanı Donald Trump'tan, daha sonra Suudi Arabistan Kralı'ndan geldiğini aktaran Özkoç, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, 'Türkiye olayı fazla eşelemeden Kral Selman'a yardımcı oluyor. İşte bu yüzden Kral Selman, Cumhurbaşkanımızı arayıp teşekkür etti' dedi. Teşekkürler boş yere gelmiyor. Gazeteci Cemal Kaşıkçı ortada yok. Recep Tayyip Erdoğan'ın eşelemeyi uygun bulmadığı tablo tam da budur. Türkiye'nin itibarını, uluslararası sistemde onurunu geri kazanabilmesinin tek yolu parlamentodur. Konuyu buraya getirin. Güvenlik ve istihbarat komisyonunu göreve çağırıyoruz. Meclisi sorumluluk almaya davet ediyoruz."
- "Brunson olayında hukuk işledi"
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise gündemin yoğun olduğunu, rahip Brunson olayının konuşulmaya devam ettiğini belirtti.
Brunson'ın yargı kararıyla tahliye edildiğini ve ülkesine gittiğini anımsatan Özkan, "Hukuk ABD'de, gelişmiş ülkelerde nasıl işliyorsa ülkemizde de aynı şekilde işlemiştir. Trump bir taraftan 'müzakere yürüttük, fidye bile vermedik' diyorsa ve müzakere sonucunda bir şey verdiyse bu Türk devletinin gücünü gösterir. Bir şey vermemişse o zaman da bağımsız yargımızın kararı söz konusudur." dedi.
Özkan, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin de Türkiye'nin bu olaya kayıtsız kalmadığını ve adımlar attığını, ulusal hukukun gereğince soruşturma başlattığını söyledi.
Uluslararası hukuka uygun olarak da diplomatik bir temsilcilikte yaşanan vakanın araştırılması için girişimlerde bulunulduğuna değinen Özkan, şöyle devam etti:
"Bu olaya ilişkin büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrılmış, Arabistan yetkili makamlarıyla temasa geçilip ekipler büyükelçilikte inceleme başlatmıştır. Olay yeri inceleme ekiplerinin bulgularına ilişkin haberleri biz de takip ediyoruz. Uluslararası hukukun da önemli olduğu ve yabancı bir devletin toprağı olarak telakki edilen bir büyükelçiliğe dünyanın hiçbir demokratik hukuk devleti giremez. Girmek için uygun yolları bulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti incelemeleri tamamlamıştır. Türkiye, Kaşıkçı olayında kayıtsız kalmayarak sorumluluğunu yerine getirmiştir."
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