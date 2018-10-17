TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda bugün, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi görüşülecek.

Genel Kurulda, AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Buna göre, Genel Kurulda bugün, Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ele alınacak.

Temel kanun olarak görüşülecek teklif, trafik cezalarının artırılmasına ilişkin düzenlemeleri de içeriyor.

Teklifin görüşmelerinin bugün tamamlanması halinde Genel Kurul yarın toplanmayacak.

Öte yandan CHP'nin "fındık üreticilerinin sorunları"; HDP'nin "kadın yoksulluğu"na ilişkin araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergelerinin bugün görüşülmesi önerileri kabul edilmedi.

