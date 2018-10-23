TBMM Genel Kurulu

"Böyle baktığımız zaman 708. haftasına giren Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray meydanındaki bu eylemleri, hak arayışlarına yürütme organının, Galatasaray meydanını kapatarak tepki göstermesi aynı zamanda demokrasiye tahammülsüzlüğün açık bir örneğidir. Bir hak arayışını, bir hak gasbı yoluyla engellemektir. Cumartesi Anneleri masum, meşru bir hak arayışındalar. Bu konuda Meclisimizin, bütün partilerle birlikte yüksek duyarlılığını da talep etmekteyiz."

Demokrasinin bir tepki ve protesto rejimi olduğunun unutulmaması gerektiğine işaret eden Altay, şunları kaydetti:

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Milli bilincin uyanmasına vesile olan Andımızın bir an evvel okullarımızda, öğrencilerimize tekrar okutulmasının en doğru karar olacağını düşünüyorum." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise incir, üzüm ve fındığın, Türkiye'nin stratejik tarım ürünleri arasında bulunduğunu belirtti.

Fındık üreticisinin problemlerine, dertlerine vakıf olduklarını dile getiren Zengin, "Bunları bir bütün olarak değerlendirerek Türkiye kamuoyunda artık bunu bir mesele olmaktan çıkarmak istiyoruz. Tek başına değil diğer ürünlerle birlikte değerlendireceğimiz konusunda bir söz verdik." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, geçtiğimiz günlerde Danıştay 8. Dairesi'nin, Öğrenci Andı'nı kaldıran kararı hukuka aykırı bulduğunu ve iptal ettiğini dile getirdi.

Bunun yerinde bir karar olduğunu, kararı desteklediklerini söyleyen Usta, temyiz yolu açık olmakla birlikte, kararın bir an önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanması gerektiğini belirtti.

Özellikle Papaz Brunson'un serbest bırakılıp yurt dışına gidişinde "bağımsız yargı" diyenlerin, bu konuda da aynı tepkiyi vermesinin tutarlılık açısından doğru olacağını ifade eden Usta, şöyle konuştu:

"Andımız etnik bir ifade değil, milli kültür ve milli kimliğin inkar edilemez duruşu ve dile gelişidir. Ayrıca hiç kimsenin Andımız ile İstiklal Marşı'nı karşı karşıya getirmemesi lazım. Bunlar birbirinin alternatifi değildir. İstiklal Marşı başımızın üzerindedir ve istiklalimizin mührüdür. Yine Türklük ve İslam'ı karşı karşıya getirmek son derece yanlıştır. Bunu yapmak, bu büyük millete büyük bir ihanet olacaktır."