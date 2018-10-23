TBMM Genel Kurulu

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Milli bilincin uyanmasına vesile olan Andımızın bir an evvel okullarımızda, öğrencilerimize tekrar okutulmasının en doğru karar olacağını düşünüyorum." dedi.
TBMM Başkanvekili Celal Adan, Genel Kurul'da partilerin grup başkanvekillerine yerinden söz verdi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclisin, geçen hafta fındık üreticilerinin sorunları konusunda iyi bir sınav vermediğini savundu.
Fındık üreticisinin hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Altay, vatandaşların bu konuda halen Meclisten beklentilerinin sürdüğünü dile getirdi. Altay, AK Parti'li yetkililerin, konuya ilişkin ortak komisyon kurulması konusunda söz verdiklerini hatırlattı.
Demokrasinin bir tepki ve protesto rejimi olduğunun unutulmaması gerektiğine işaret eden Altay, şunları kaydetti:
"Böyle baktığımız zaman 708. haftasına giren Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray meydanındaki bu eylemleri, hak arayışlarına yürütme organının, Galatasaray meydanını kapatarak tepki göstermesi aynı zamanda demokrasiye tahammülsüzlüğün açık bir örneğidir. Bir hak arayışını, bir hak gasbı yoluyla engellemektir. Cumartesi Anneleri masum, meşru bir hak arayışındalar. Bu konuda Meclisimizin, bütün partilerle birlikte yüksek duyarlılığını da talep etmekteyiz."
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise incir, üzüm ve fındığın, Türkiye'nin stratejik tarım ürünleri arasında bulunduğunu belirtti.
Fındık üreticisinin problemlerine, dertlerine vakıf olduklarını dile getiren Zengin, "Bunları bir bütün olarak değerlendirerek Türkiye kamuoyunda artık bunu bir mesele olmaktan çıkarmak istiyoruz. Tek başına değil diğer ürünlerle birlikte değerlendireceğimiz konusunda bir söz verdik." diye konuştu.
MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, geçtiğimiz günlerde Danıştay 8. Dairesi'nin, Öğrenci Andı'nı kaldıran kararı hukuka aykırı bulduğunu ve iptal ettiğini dile getirdi.
Bunun yerinde bir karar olduğunu, kararı desteklediklerini söyleyen Usta, temyiz yolu açık olmakla birlikte, kararın bir an önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanması gerektiğini belirtti.
Özellikle Papaz Brunson'un serbest bırakılıp yurt dışına gidişinde "bağımsız yargı" diyenlerin, bu konuda da aynı tepkiyi vermesinin tutarlılık açısından doğru olacağını ifade eden Usta, şöyle konuştu:
"Andımız etnik bir ifade değil, milli kültür ve milli kimliğin inkar edilemez duruşu ve dile gelişidir. Ayrıca hiç kimsenin Andımız ile İstiklal Marşı'nı karşı karşıya getirmemesi lazım. Bunlar birbirinin alternatifi değildir. İstiklal Marşı başımızın üzerindedir ve istiklalimizin mührüdür. Yine Türklük ve İslam'ı karşı karşıya getirmek son derece yanlıştır. Bunu yapmak, bu büyük millete büyük bir ihanet olacaktır."
Türklüğün, "üst kimlik" olduğunu, hiçbir zaman etnik bir unsur olmadığını söyleyen Usta, şunları kaydetti:
"Hep 'tek milletiz' diyoruz, bu milletin ortak bir adı olması lazım. Adı olmayan bir millet olabilir mi? Bu milletin adı Türk milletidir. Türk milleti ayrıştırıcı bir unsur değildir. 'Türk'üm' demek ırkçılık da değildir. Bunu böyle görmek lazım. Türk milleti, bu milletin ortak adıdır. Elbette etnisite anlamında başka kişiler olabilir, bunların hepsinin ortak adı Türk milletidir. Bizim Türk milleti anlayışımız budur. Bu anlamda milli bilincin uyanmasına vesile olan Andımızın bir an evvel okullarımızda, öğrencilerimize tekrar okutulmasının en doğru karar olacağını düşünüyorum."
HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen de şüpheli asker ölümleriyle ilgili ailelerin kurduğu dernekler olduğunu, bu ailelerin, çocuklarının gerçek ölüm nedenlerini bilmek istediğini aktardı.
SMA hastalarının taleplerine de değinen Bilgen, "İnsanlar Sağlık Bakanlığının önünde birkaç gündür oturma eylemi yapıyorlar. Yalnızca Anayasa'da güvence altına alınmış olan sağlık hakkının bir parçası olan tedavi hakkının gereğini bekliyorlar." dedi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu da Doğu Türkistan ile ilgili hassasiyetlerini dile getirdi.
Bu konuda Meclisin daha ciddi ve etkin bir irade ortaya koyma mecburiyeti bulunduğunu belirten Ağıralioğlu, "Bu, Meclisimizin izzet ve şeref borcudur." ifadesini kullandı.
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