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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2018 19:12 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin araştırma önergelerinin bugün gündeme alınmasına ilişkin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin araştırma önergelerinin bugün gündeme alınmasına ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Danışma Kurulunda anlaşma sağlanamadığından siyasi partilerin gündeme ilişkin grup önerileri ele alındı.

İYİ Parti'nin fındık üreticilerinin sorunlarına ilişkin araştırma önergesinin bugün gündeme alınması önerisi görüşüldü. İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, "üreticinin, fındığın cefasını çektiğini ancak bir İtalyan firmasının bunun sefasını sürdüğünü" belirtti.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ise AK Parti'nin fındık çalışma grubu kurduğunu bildirerek, "Bu akşam, Tarım Bakanımızla tekrar bir araya geleceğiz. Konuyu enine boyuna görüşüyoruz." şeklinde konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da "Çalışma grubu kurduk, çalışıyoruz." demenin yeterli olmadığının altını çizerek, AK Parti'nin konuyu Meclis gündemine getirme sözü verdiğini anımsattı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de "Sözümüzdeyiz. Bu konuyla alakalı kendi mutfağımızda hazırlığımızı yapacağız ve kendimiz için uygun gördüğümüz zamanda hep beraber buraya getireceğiz ve bu konuyu müzakere edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, İYİ Parti'nin önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda CHP'nin "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle" ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi de ele alındı.

CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, Kaşıkçı cinayetinin Türkiye'nin itibarına daha fazla zarar vermemesi için Meclisin, duruma sahip çıkması gerektiğini dile getirdi. Çeviköz, "Sayın Erdoğan'ın bugünkü açıklamaları da bu araştırmanın yapılmasının önemini ortaya koymuştur." dedi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu da "Nasıl o 15 kişi elini kolunu sallayarak gelip, Türkiye'de cinayet işleyip gittiyse Konsolos da öyle gitti." ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Kaşıkçı'nın vahşi şekilde Suudi Başkonsolosluğunda katledildiğine ilişkin emareler bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Meselenin uluslararası boyutunda şunu gözden uzak tutmamak gerekir; bazı ülkelerin istihbarat teşkilatlarının iş birliği halinde çok ciddi, komplike bir operasyonu olduğu izlenimi de mevcuttur. Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için ABD'deki Washington Konsolosluğuna müracaat etmesine rağmen hem ABD hem de İngiltere konsoloslukları tarafından İstanbul Başkonsolosluğuna yönlendirilmesi üzerinde durulması gereken bir husustur. Bu gelişme, bizde suç mahali olarak özellikle İstanbul'un seçildiği kanaatini uyandırmaktadır. Bu durum hangi karanlık akla hizmet etmektedir, hangi karanlık senaryoların bir sonucudur? Üzerinde durulması ve açıklanması gereken bir husustur. Oyun içinde oyun vardır, saman altından su yürütülmektedir."

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu cinayetle ilgili açıklama yaptığını anımsattı. Soruşturmanın hassasiyetle yürütüldüğünün altını çizen Güler, Türkiye'nin olayın takipçisi olacağını kaydetti.

Oylamada, CHP'nin önerisi de kabul edilmedi.

Öte yandan HDP'nin "Van depremi"ne ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi de kabul edilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
fındık üreticilerin sorunları TBMM Genel Kurulu

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