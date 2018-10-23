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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2018 19:47 | Son Güncelleme

Kişisel Verileri Koruma Kurulu için Bayram Arslan üye olarak seçildi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu için Bayram Arslan üye olarak seçildi.

Genel Kurulda, TBMM Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.

Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfı Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına alındı. Genel Kurul, yarın bu kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar mesai yapacak ve teklifin kanunlaşması halinde ise perşembe günü toplanmayacak. Genel Kurulda yarın Sayıştay başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için de seçim yapılacak.

Önerinin kabul edilmesinin ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nda HDP'ye düşen üyelik için seçim yapıldı. HDP Grubu, kurula seçilecek üyenin iki katı kadar aday olarak Bayram Arslan ve İbrahim Aslan'ın isimlerini bildirdi. Seçim sonucu Arslan, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun yeni üyesi oldu.

Seçimin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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Kişisel Verileri Koruma Kurulu nun Teklifi Sayıştay Başkanlığı TBMM Danışma Kurulu

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