TBMM Genel Kurulu

Bunun bir mağduriyet sorunu olduğunu dile getiren Ergun, "Devletimiz adına siyaset kurumu, bu insanlarımızı mağdur etmiş, kanun geriye doğru yürümüştür. Onun için bunu hep birlikte çözelim, emeklilikte yaşa takılanları oy devşirme alanı görmeyelim, popülist yaklaşımlara kurban etmeyelim. AK Parti Grubuna sesleniyorum, bu komisyona 'evet' derseniz, vatandaştan en çok alkışı siz alacaksınız. Bu aynı zamanda Meclisimizin itibarına yönelik tarihi bir dönemeç." diye konuştu.

Meclis araştırma önergesinin öngörüşmesinde söz alan İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, bu meselenin partiler üstü olduğunu, sağcısı, solcusu, dindarı, herhangi bir görüşten insanının olmadığını söyledi.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, emeklilikte yaşa takılanların keyfiyete bağlı şekilde yapılan düzenlemeyle haklarının gasbedildiğini savundu.

Bu kişilerin ayrıcalık değil, haklarını, yıllarca yatırdıkları primlerini, alın terlerini istediklerini belirten İpekyüz, emeklilikte yaşa takılanların çocuklarının, ailelerinin mağdur olduğunu ifade etti. İpekyüz, bunun vicdani bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "Emeklilikte yaşa takılanlar yok; AKP'nin emeklilikte yaşa taktığı kişiler var. Hakkı, hukuku çiğnenen insanlarımızın sayısı kimilerine göre 3 milyon, kimilerine göre daha fazla. Maç oynanırken birileri çıkıyor, 'penaltıyı ya da golü kaldırdık' diyor. Emeklilikte yaşa taktıklarının sorunlarını çözmek için bütün partilere görev düşüyor." dedi.

- "İktidarla uzlaşma sağlanmadan hareket etmek doğru değil"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, ülkenin önemli sosyal ve ekonomik sorunlarından biri haline gelen emeklilikte yaşa takılanlar konusunun, uzun süredir kamuoyunu meşgul ettiğini söyledi.