TBMM Genel Kurulu

Yeneroğlu, Almanya'da ırkçı ile yabancı düşmanlığının artması ve aşırı sağın siyasette güç kazanmasının, son yıllarda Türklerin günlük yaşamlarını ve ikili ilişkileri olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.

"Bugün Almanya’da Türk toplumu birçok alanda varlık gösterebiliyorsa bu, günlerce yapılan yolculuklar, yabancı ortamlarda yaşanan zorluklar, verilen uğraşlar ve ortaya konulan başarı hikayeleri sonucunda olmuştur" diyen Yeneroğlu, Almanya'da, toplam nüfusun yüzde 4’ünü oluşturan 3 milyonu aşkın Türk vatandaşının yaşadığını dile getirdi.

Mustafa Yeneroğlu, Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması'nın 57. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı gündem dışı konuşmada, Türklerin 1961 yılında iş kurma, traktör veya ev alacak kadar para biriktirip geri dönme hayaliyle Almanya'ya gittiğini söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yeni bir ihtisas komisyonu olarak Yurtdışı Türkler Komisyonu'nun tüm siyasi partilerin desteğiyle kurulmasını talep etti.

"Dünyanın neresinde olursa olsun tüm vatandaşlarımız bizim ayrılmaz bir parçamızdır" ifadesini kullanan Yeneroğlu, yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarına sahip çıkmak adına son yıllarda çok önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Mustafa Yeneroğlu, yeni bir ihtisas komisyonu olarak Yurtdışı Türkler Komisyonu'nun tüm siyasi partilerin desteğiyle kurulmasını istedi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı gündem dışı konuşmada, 29 Ekim'in yalnızca bir tarih değil, Kurtuluş Savaşı ile başlayıp Lozan'la devam eden, yüreği bağımsızlık ateşiyle yanan bir halk için yazılan destan olduğunu belirtti.

"29 Ekim 1923'te Mecliste cumhuriyetin ilanında bütün eller havaya kalktı, halk sokaklarda 'Yaşasın Cumhuriyet' diyerek cumhuriyetin ilanını kutladı." diyen Durmaz, şanlı Mecliste görev yaptıklarını kaydetti.

Kadim Durmaz, sadece cumhuriyeti değil, Lozan'da yazılan bağımsızlık destanını da kutladıklarını söyleyerek, "Cumhuriyet, büyük Atatürk'ün kıymetli evlatlarının elinde daima yükselecek ve devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu da Adana'daki çiftçilerin sorunları hakkında gündem dışı konuştu.

