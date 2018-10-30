TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, 701 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname görüşülüyor.

Genel Kurulda, partilerin gündeme ilişkin grup önerileri ele alındı.

İYİ Parti, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenen 2 askerin şehit olmasıyla ilgili verdiği araştırma önergesinin gündeme alınmasını grup önerisi olarak Genel Kurula getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti devletinin 104 yıl öncesine götürüldüğünü ifade ederek, "Çoğunlukla yağış olan ve hava muhalefetinin sıklıkla yaşandığı bir bölgede teröristlerle mücadele etmek üzere operasyona gönderilen Mehmetçiklerimizin bu şekilde hayatını kaybetmesi, bizi üzdüğü kadar bazı soru işaretlerini de zihnimizde bırakmıştır." dedi.

Askerlerin şehit olmasına ilişkin açıklamaların tatmin etmediğini dile getiren Türkkan, "Bize göre, iki Mehmetçik'imizin şehit olmasında ihmal değil, ihmaller zinciri vardır." ifadesini kullandı.