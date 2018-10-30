TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, 701 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname görüşülüyor.
Genel Kurulda, partilerin gündeme ilişkin grup önerileri ele alındı.
İYİ Parti, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenen 2 askerin şehit olmasıyla ilgili verdiği araştırma önergesinin gündeme alınmasını grup önerisi olarak Genel Kurula getirdi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 2018 yılında Türkiye Cumhuriyeti devletinin 104 yıl öncesine götürüldüğünü ifade ederek, "Çoğunlukla yağış olan ve hava muhalefetinin sıklıkla yaşandığı bir bölgede teröristlerle mücadele etmek üzere operasyona gönderilen Mehmetçiklerimizin bu şekilde hayatını kaybetmesi, bizi üzdüğü kadar bazı soru işaretlerini de zihnimizde bırakmıştır." dedi.
Askerlerin şehit olmasına ilişkin açıklamaların tatmin etmediğini dile getiren Türkkan, "Bize göre, iki Mehmetçik'imizin şehit olmasında ihmal değil, ihmaller zinciri vardır." ifadesini kullandı.
MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yaşadıkları acının derin ve büyük olduğunu söyleyerek, "Askeri birliğimizin görevini icrası sırasında karşılaşılan soğuk beraberinde acıyı da getirmiştir. Bu şartlar altında göreve çıkan askerlerimizin vazifelerini başarıyla ifa etmeleri için gerekli donanıma eksiksiz bir şekilde sahip olma zorunluluğu karşımızda durmaktadır." diye konuştu.
Özdemir, Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) töhmet ve zan altında bırakacak açıklamalardan kaçınılmasının, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü böylesi bir dönemde oldukça önem taşıdığını vurguladı.
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, yaşananlarda ihmal, tedbirsizlik ve öngörüsüzlük olduğunu savundu.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, acı bir olayı konuştuklarını, üzüntülerinin derin olduğunu ve konunun doğru tahlil edilmesi gerektiğini belirtti.
Yargı mercilerinin ve idari makamların konunun tümüyle aydınlatılması için soruşturma başlattığını ve soruşturmaların yürütüldüğünü anımsatan Güvenç, ülke düşmanlarının bu olay üzerinden sosyal medyada konuyla ilgisi olmayan fotoğraf ve videolar paylaştığını söyledi. Güvenç, fotoğraf ve videoların tamamıyla hayal mahsulü ve güvenlik güçlerinin moralini bozmaya yönelik olduğunu vurguladı.
Son dönemde gerek teknolojik yenilikler gerek siyasi iradenin güçlü bir şekilde teröre karşı ortaya konulması sonucu, 12 ay kesintisiz olarak Türkiye'nin her yerinde terör örgütleriyle mücadele edildiğini dile getiren Güvenç, "Kış aylarında da onlara nefes aldırılmamaktadır ama işin doğası gereği çok zor bir mücadeleyi yürütüyoruz." dedi.
Konuşmaların ardından İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.
CHP'nin jeotermal santrallerinin toprak, su ve hava kirliliği üzerindeki etkilerine, HDP'nin hasta tutukluların sorunlarına ilişkin grup önerileri de ayrı ayrı görüşülerek kabul edilmedi.
- Danışma Kurulu önerisi
Genel Kurulda, daha sonra TBMM Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.
701 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gündemin ilk sırasına alındı.
KHK, İçtüzüğün 128. maddesine göre doğrudan gündeme alınarak TBMM Başkanlığı Tezkeresi olarak görüşülecek.
Buna göre, temel kanun olarak iki bölüm halinde görüşülecek olan KHK'nin bugün 1-4. maddelerini kapsayan birinci bölümü, yarın 5-9. maddelerini kapsayan ikinci bölümü görüşülecek.
1 Kasım Perşembe günü ise 2017 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu ele alınacak.
Danışma Kurulu önerisinin kabul edilmesinin ardından KHK'nin görüşmelerine geçildi.
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