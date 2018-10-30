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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2018 21:52 | Son Güncelleme

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya: "Kamu görevlisinin sadakati, öncelikle mensubu olduğu devletedir. Bunun dışındaki sadakatle, bir başka yapıya, örgüte mensup olan kişinin, kamu görevinde kalma hak ve yetkisi yoktur" - CHP Ankara Milletvekili Murat Emir: - "Olağanüstü hal kararnameleri ancak ve ancak olağanüstü hal süresince geçerlidir. Olağanüstü hal temmuz ayında kaldırıldı. Dolayısıyla olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerinin yasal dayanağı bitmiş oldu"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "Kamu görevlisinin sadakati, öncelikle mensubu olduğu devletedir. Bunun dışındaki sadakatle, bir başka yapıya, örgüte mensup olan kişinin, kamu görevinde kalma hak ve yetkisi yoktur." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 701 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname görüşmelerinde şahsı adına söz alan Özkaya, KHK ile yapılan işlemleri anlattı.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da OHAL ilan edildiğini ve 21 Temmuz'da da Meclisin bunu onayladığını dile getiren Özkaya, "Bu süreçte 35 KHK çıkarılmıştır. Bunların en büyük amacı darbe teşebbüsüne katılanlarla ilgili gerekli tedbirleri almak ve terörle etkin mücadele etmektir." diye konuştu.

Kamu görevlilerinin sadakatinin öncelikle mensubu bulunduğu devlete olduğunu belirten Özkaya, "Anayasa'nın 129. maddesi ve Devlet Memurları Kanunu'nun 6. maddesi gereğince kamu görevlisi, mensubu olduğu Türkiye Cumhuriyeti devletine sadık olmak zorundadır. Bunun dışındaki sadakatle bir başka yapıya, örgüte mensup olan kişinin kamu görevinde kalma hak ve yetkisi yoktur. Bunun çıkarılması ve devlet tarafından verilmiş hak ve yetkileri kullanmasına engel olunması da bu devletin en tabii görevi ve yetkisidir." dedi.

- "Yanlış işlemlerin düzeltilmesinin yolunu açtık"

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun kurulduğunu anımsatan Özkaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) komisyonu etkili bir iç hukuk yolu olarak gördüğünü ve doğrudan kendisine yapılan müracatları da reddettiğini hatırlattı.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Özkaya, "İnsan hak ve hürriyetleri her türlü değerlendirmenin üzerindedir. İmparatorluklar kurmuş ve dünyaya adaletle yüzyıllarca yönetim yapmış bir milletin evlatları ve yöneticileri olarak 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarı doğrultusunda bu komisyonu kurduk ve komisyon marifetiyle de hatalı ve yanlış işlemlerin düzeltilmesinin yolunu açtık." ifadesini kullandı.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun çalışmalarına ilişkin milletvekillerine bilgi veren Özkaya, "Hepimize düşen, FETÖ ile mücadele etmektir. Bu terör örgütüyle, bu hain örgütle, her şekle giren bu örgütle mücadele etmek en önce bu Gazi Meclisin görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

KHK'nin tümü üzerindeki görüşmelerin ve soru cevap bölümünün tamamlanmasının ardından, birinci bölümün görüşmelerine geçildi.

Birinci bölüm üzerinde söz alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Bal, binlerce kamu görevlisinin işten çıkarıldığı, rütbesinin elinden alındığı veya daha önce işten çıkarılanların bir kısmının işe iade edildiği bir kararname üzerinde konuştuklarını belirterek, "Tabii ki arzumuz bu kararların ve uygulamaların hakkaniyetli olmasıdır ama ne kadar çok insanın mağdur olduğunu görmekten de üzüntü duyuyoruz." diye konuştu.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi Cumhur İttifakı'nın devam ettiğini belirterek, "Milletin, devletin bekası ve geleceği konusunda hassas gördüğümüz, zaruri gördüğümüz konularda dün olduğu gibi bugün de desteğimiz sürecektir. Dolayısıyla, 701 Sayılı KHK'yi terörün belinin kırılması konusunda, memleketin geleceği için zaruri ve kaçınılmaz olarak görmekte ve MHP Grubu olarak desteğimizi vereceğimizi ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL'den sonra Türkiye'de demokrasinin askıya alındığını, temel hak ve özgürlüklerin bir bilinmez zamana ertelendiğini öne sürdü.

- "Hukuken yok hükmündedir"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de görüşülmekte olan KHK'nin AK Parti hükümetinin özellikle son iki yılda Türkiye'yi ne hale getirdiğinin açık bir göstergesi olduğunu savundu.

KHK'nin yok hükmünde olduğunu öne süren Emir, şöyle devam etti:

"Çünkü, bu kararname bir olağanüstü hal kararnamesidir. Olağanüstü hal kararnameleri ancak ve ancak olağanüstü hal süresince geçerlidir. Olağanüstü hal temmuz ayında kaldırıldı. Dolayısıyla olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerinin yasal dayanağı bitmiş oldu. 701 Sayılı KHK, hukuken yok hükmündedir. Uygulanması hukuksuzdur, haksızdır, anayasal değildir."

Birinci bölümün görüşmelerinin tamamlanmasından sonra TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, birleşime ara verdi.

Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Şentop, birleşimi yarın saat 14.00'da toplanmak üzere kapattı.

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