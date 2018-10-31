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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2018 15:20 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Levent Gök: - "Türkiye Cumhuriyeti, tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin var oluşunun simgesidir"

TBMM Başkanvekili Levent Gök, Türkiye Cumhuriyeti'nin, tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin var oluşunun simgesi olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Gök başkanlığında toplandı.

Gök, gündem dışı konuşmalar öncesinde cumhuriyetin ilanının 95. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, cumhuriyetin, bir sınıfa, bir zümreye veya şahsa ait olmadığını, cumhuriyet rejiminde akrabalık, sınıf ve kabile ilişkilerinin kimseye hukuki ayrıcalık sağlamadığını söyledi.

Cumhuriyet rejiminin kulluktan yurttaşlığa geçişin, yurttaşlık ilişkisinin hukuken temin edildiği bir rejimin adı olduğunu ifade eden Gök, "Cumhuriyet rejimi kulluktan yurttaşlığa geçişin, yurttaşlık ilişkisinin hukuken temin edildiği bir rejimin adıdır. Türkiye Cumhuriyeti, tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin var oluşunun, sömürge olarak değerlendirilmek istenen bir ulusun sömürge olmaktan kurtulup Türkiye coğrafyasının vatana dönüştürülmesinin bir simgesidir. Türkiye Cumhuriyeti, bu siyasi coğrafyanın ekonomik olarak da vatan haline getirilmesinin, Kurtuluş Savaşı ile kazanılan zaferin ekonomik zaferle taçlandırılmasının adıdır." dedi.

Cumhuriyetin hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı, insan hakları, düşünce ve vicdan özgürlüğü olduğunun altını çizen Gök, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet kadın-erkek eşitliğidir. Cumhuriyet demokrasinin en çağdaş ve mantıklı uygulamasını temin eden hükümet şeklidir. Cumhuriyet ilim ve ahlakın adalet ve faziletin iftiharıdır. Cumhuriyet renkliliktir, halkçılıktır, devrimciliktir. Cumhuriyet erdemli insanların yönetimidir. Cumhuriyet bütün yurttaşların milli devlet ve üniter yapıda güven içerisinde yaşamasıdır. Cumhuriyet yurtta barış, dünyada barıştır. Cumhuriyet eğitimde, ekonomide, siyasette, kültürde, sanatta, çağdaş uygarlıkların düzeyine erişmektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun önderi, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını minnet ve saygıyla anıyorum."

Daha sonra, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, 1993 yılında PKK tarafından basılan Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi beldesindeki katliama ilişkin gündem dışı konuşma yaptı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da adalet ve hukuk konulu gündem dışı konuşmasında, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle iki askerin şehit olmasında hükümeti suçladı. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan arasında çıkan sözlü tartışma, TBMM Başkanvekili Gök'ün müdahalesiyle sona erdi.

TBMM Başkanvekili Levent Gök de şehit olan iki askerle ilgili "Tunceli'de donarak ölen askerlerin şehadetleri tüm Türkiye'nin yüreğini dağlamıştır. Kamu vicdanı, ortada bir ihmal varsa bunun ortaya çıkarılmasını beklemektedir." ifadelerini kullandı.

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