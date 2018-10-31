TBMM Genel Kurulu

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Ülkemizin içerisinden geçtiği bu hassas süreçte kimse fırsatçılık yapmasın. Ekonomiyi bir bütün olarak değerlendirerek ayağa kaldırmak tüm kesimlerin sorumluluğudur." dedi. TBMM Genel Kurulunda, Başkanvekili Levent Gök, grup başkanvekillerine yerlerinden söz verdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'ın, katıldığı televizyon programında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a itaatın farz olduğunu, karşı gelmenin ise haram olduğunu söylediğini belirtti. İlim, bilim ve kültür adamı sıfatıyla özgür düşüncenin temsilciliğini yapması gereken Taşaltın'ın, sınır tanımaksızın yaptığı konuşmayı esefle kınadıklarını ifade eden Türkkan, şunları belirtti: "Farz, helal ve haram yüce kitabımızda belirlenmişken sözde rektörün farz ve haram uydurması gaflet değilse şüphesiz şifa bulmaz bir cehalettir. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmesi mümkün gözükmeyen bu rektörün ivedilikle görevden alınması şarttır. Bu rektör en büyük kötülüğü de Sayın Cumhurbaşkanı'na yapmıştır."

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Türkiye'ye yönelik ekonomik ve stratejik saldırıların durulmaya başladığını, dolar kurunun 7,2 lira seviyesine çıktığı günlerde bazı işletmelerin fahiş zamlar yaptığını söyledi. Dolar kurunun bugün 5, 5 seviyelerinde olduğunu ancak yapılan zamlardan geri dönüşün henüz görülmediğini belirten Akçay, "Sadece enflasyonla mücadele adı altında yüzde 10'luk indirimlerle yetinilmektedir. Ancak bu indirimler vatandaşın günlük kullanımındaki ürünlere yansıtılmamıştır. Ülkemizin içerisinden geçtiği bu hassas süreçte kimse fırsatçılık yapmasın. Ekonomiyi bir bütün olarak değerlendirerek ayağa kaldırmak tüm kesimlerin sorumluluğudur." diye konuştu. HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan da AK Parti'nin, Mahalli Seçimler öncesinde muhalefeti tasviye operasyonlarını hızlandırdığını öne sürdü. Son bir haftada HDP ve bileşenlerine yönelik operasyonda çok sayıda arkadaşlarının gözaltına alındığını iddia eden Kurtulan, "Ne yaparlarsa yapsınlar HDP'nin başarısını görmekten kendisini kurtaramayacaklardır." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 24 Haziran seçimleri sonrasında TBMM'ye bağlı olan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının Cumhurbaşkanlığına bağlandığını, bu konuda yaşanan tartışmalarda ise haklı eleştirilerde bulunduklarını söyledi. Meselenin bir başka boyutunun olduğunu ifade eden Özel, şu değerlendirmede bulundu: "AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yakın arkadaşı Yasin Yıldız buraya başkan olarak görevlendirildi. O tarihten itibaren de çok sayıda şikayet tarafımıza ulaşmıştır. Halen orada görevli personelin TBMM personeli olması nedeniyle Başkanlığımızın bu sorunların çözümünde devreye girmesi gerekmektedir." - Erdal İnönü'nün vefatının 11. yıl dönümü TBMM Genel Kurulunda, eski Başbakan Yardımcılarından Erdal İnönü, vefatının 11. yıl dönümü dolayısıyla anıldı. Genel Kurulda söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, siyasette naif kişiliğiyle bilinen Erdal İnönü'ye, vefatının 11. yıl dönümünde Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.