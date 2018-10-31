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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2018 17:01 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Akçay: "Ülkemizin içerisinden geçtiği bu hassas süreçte kimse fırsatçılık yapmasın. Ekonomiyi bir bütün olarak değerlendirerek ayağa kaldırmak tüm kesimlerin sorumluluğudur"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Ülkemizin içerisinden geçtiği bu hassas süreçte kimse fırsatçılık yapmasın. Ekonomiyi bir bütün olarak değerlendirerek ayağa kaldırmak tüm kesimlerin sorumluluğudur." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Başkanvekili Levent Gök, grup başkanvekillerine yerlerinden söz verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'ın, katıldığı televizyon programında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a itaatın farz olduğunu, karşı gelmenin ise haram olduğunu söylediğini belirtti.

İlim, bilim ve kültür adamı sıfatıyla özgür düşüncenin temsilciliğini yapması gereken Taşaltın'ın, sınır tanımaksızın yaptığı konuşmayı esefle kınadıklarını ifade eden Türkkan, şunları belirtti:

"Farz, helal ve haram yüce kitabımızda belirlenmişken sözde rektörün farz ve haram uydurması gaflet değilse şüphesiz şifa bulmaz bir cehalettir. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmesi mümkün gözükmeyen bu rektörün ivedilikle görevden alınması şarttır. Bu rektör en büyük kötülüğü de Sayın Cumhurbaşkanı'na yapmıştır."

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Türkiye'ye yönelik ekonomik ve stratejik saldırıların durulmaya başladığını, dolar kurunun 7,2 lira seviyesine çıktığı günlerde bazı işletmelerin fahiş zamlar yaptığını söyledi.

Dolar kurunun bugün 5, 5 seviyelerinde olduğunu ancak yapılan zamlardan geri dönüşün henüz görülmediğini belirten Akçay, "Sadece enflasyonla mücadele adı altında yüzde 10'luk indirimlerle yetinilmektedir. Ancak bu indirimler vatandaşın günlük kullanımındaki ürünlere yansıtılmamıştır. Ülkemizin içerisinden geçtiği bu hassas süreçte kimse fırsatçılık yapmasın. Ekonomiyi bir bütün olarak değerlendirerek ayağa kaldırmak tüm kesimlerin sorumluluğudur." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan da AK Parti'nin, Mahalli Seçimler öncesinde muhalefeti tasviye operasyonlarını hızlandırdığını öne sürdü. Son bir haftada HDP ve bileşenlerine yönelik operasyonda çok sayıda arkadaşlarının gözaltına alındığını iddia eden Kurtulan, "Ne yaparlarsa yapsınlar HDP'nin başarısını görmekten kendisini kurtaramayacaklardır." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 24 Haziran seçimleri sonrasında TBMM'ye bağlı olan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının Cumhurbaşkanlığına bağlandığını, bu konuda yaşanan tartışmalarda ise haklı eleştirilerde bulunduklarını söyledi.

Meselenin bir başka boyutunun olduğunu ifade eden Özel, şu değerlendirmede bulundu:

"AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yakın arkadaşı Yasin Yıldız buraya başkan olarak görevlendirildi. O tarihten itibaren de çok sayıda şikayet tarafımıza ulaşmıştır. Halen orada görevli personelin TBMM personeli olması nedeniyle Başkanlığımızın bu sorunların çözümünde devreye girmesi gerekmektedir."

- Erdal İnönü'nün vefatının 11. yıl dönümü

TBMM Genel Kurulunda, eski Başbakan Yardımcılarından Erdal İnönü, vefatının 11. yıl dönümü dolayısıyla anıldı.

Genel Kurulda söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, siyasette naif kişiliğiyle bilinen Erdal İnönü'ye, vefatının 11. yıl dönümünde Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Erdal İnönü'nün, Türkiye'nin kurtuluşu ve kuruluşunda önemli mücadeleler veren bir babanın oğlu ve fizik alanında Türkiye adına önemli ödüller alan bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Akçay, İnönü'nün mütevazı kişiliğiyle milletin takdirini kazandığını ifade ederek, kendisini rahmetle andığını ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Türkiye siyasetine renk katan, nezaket getiren ve ülkeye büyük hizmetleri bulunan eski genel başkanları Erdal İnönü'yü rahmet, minnet ve özlemle andıklarını söyledi.

İnönü'nün, bugün görüşmelerine devam edilecek OHAL kararnamesine ilişkin, "Olağanüstü hal olağanüstü hukuksuzlukları kanun hükmüne bağlanmasıdır" sözünün anımsatılması gerektiğini belirten Özel, "Dokunulmazlık konusu başta olmak üzere her konuya ilkesel yaklaşmış ve Türkiye siyasetine ilke ve espirileriyle renk katmış olan sayın Erdal İnönü anılmayı bir kez daha hak ediyor." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Erdal İnönü'nün vefatının 11. yıl dönümünde İnönü'yü saygıyla yad ettiğini vurgulayarak , "İnönü'nün nezaketinin, üslubunun ve mizah anlayışının hepimize örnek olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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