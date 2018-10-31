TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, 701 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin görüşmelerine geçildi. Genel Kurulda, partilerin gündeme ilişkin grup önerileri ele alındı. İYİ Parti, 15 Temmuz darbe girişimine yardım ve yataklık eden iş birlikçilerin belirlenmesine yönelik araştırma önergesinin gündeme alınmasını grup önerisi olarak Genel Kurula getirdi. Öneri üzerinde İYİ Parti grubu adına söz alan Adana Milletvekili İsmail Koncuk, FETÖ'nün siyasi ayağıyla birlikte iktisadi ayağının da araştırılmasını istediklerini belirterek, "Bu teklifimizi de reddedebilirsiniz, çünkü 'Acaba siyasi ayağı araştırılırsa benim bunlarla geçmişte ettiğim danslar, valsler ortaya çıkar mı?' endişesi yaşayan birçok siyasetçinin hatta burada milletvekili olan arkadaşlarımızın olduğunu da biliyoruz." diye konuştu. Önerge üzerine söz alan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, bir araştırma önergesi için MHP'nin HDP ile birlikte çekimser kaldığı konusunda tweet attığını belirterek, "HDP bizimle çekimser oy vermiş olabilir Metin Ergun, ne var bunda, niye rahatsız oldun bundan? Bunun neyini 'tweet' attın, ne işine yaradı? HDP senin önergene el kaldıracak şimdi, ben de tweet mi atayım 'PKK'lılarla bir araya geldi' mi diyeyim?" diye konuştu.

Bunun üzerine söz alan HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Enginyurt'un, partilerinin ismini kullanarak, kabul etmeyecekleri bir üslupla konuştuğunu savundu. Kurtulan, MHP grubuna yönelik, "Delinize sahip çıkın, böyle ortaya, meydana bunu atmayın." dedi. Meclis Başkanvekili Levent Gök, üslubuna dikkat etmesi konusunda Kurtulan'ı uyardı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 15 Temmuz gecesi Meclise gelerek, darbecilere hedef olan AK Parti'li ve MHP'li milletvekillerinden çok azının yeniden milletvekili olabildiğini, partisinin ise bu konuda hassasiyet göstererek o gece burada olan 14 milletvekilinden 12'sini yeniden Meclise taşıdığını söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Özel'in bu sözlerine ilişkin, "Ben eminim o gece tüm AK Parti Grubu ister Mecliste ister kendi şehrinin meydanlarında dimdik durdu." ifadelerini kullandı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP olarak FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması üzerinde en çok duran parti olduklarını ancak İYİ Parti'nin önergesini samimi bulmadıklarını belirtti.

Akçay, Özel'in ifadelerine yönelik de "Yani 14 CHP milletvekilinin 12'si tekrar milletvekili olmuşsa bu mantıkla, diğer milletvekili olmayan 2 değerli şahsiyet üzerine gölge düşürmeye mi çalışalım? Bu, partilerin geçirdikleri seçim süreci, adaylıklar süreci içerisinde kendi takdirleridir. Bu kadar mantık zorlamasına gitmemek gerekir diye düşünüyorum." dedi. HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, demokratik rejimi hedef alan askeri darbelerin tamamına karşı çıktıklarını ifade ederek, "Fetullahçıların, FETÖ'nün yanında olanların yedi sülalesini ortaya çıkaranlar, çıkarmaya çalışanlar; annesi, babası, kardeşi, kızı, çocuğu gözaltına alınanlar, her nedense, siyasi ayağın ortaya çıkarılması konusunda aynı cesareti göstermiyorlar." diye konuştu. CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, darbenin sadece askeri güçle değil, siyaset, iş ve eğitim dünyasında nüfuz ettiği her alanla yapıldığına işaret ederek, "Şimdi, bu askeri kısmıyla alakalı konu bile tam bir sonuca vardırılmamışken bunun diğer ayaklarını kapatma sevdası neden kaynaklı acaba? Neden korkuyoruz, neden çekiyoruz? Çiğ yiyen ve karnı ağrıyan birileri mi var bu çatının altında?" ifadelerini kullandı.

AK Parti adına söz alan Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, FETÖ ile mücadele konusunda partisinin gereken bütün adımları attığını vurguladı. FETÖ ile bağlantılı olanların kamunun ihracının gerçekleştirildiğini anımsatan Tunç, "Bu hain örgütle mücadele AK Parti döneminde başladığı için FETÖ darbe girişiminde bulunmuş ve AK Parti'yi ve onun liderini ortadan kaldırmaya cüret etmiştir." değerlendirmesinde bulundu. İYİ Parti'nin önerisi kabul edilmedi. - "Seçimler ifadesi olacak" HDP'nin, belediyelere atanan kayyumlara yönelik verdiği araştırma önergesinin gündeme alınmasına ilişkin grup önerisi Genel Kurulda ele alındı. Partisinin önerisi üzerinde söz alan Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimlere yönelik bazı ifadelerinin "tehdit" olduğunu savunarak, 102 belediyeden 95'ine kayyum atandığını ve söz konusu belediyelerdeki birçok değerin bu kayyumlarca ortadan kaldırıldığını iddia etti. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Mahalli İdareler Yasası'nda kriterler var, Yüksek Seçim Kurulu var, oradan geçmiş, adaylaşmış bir insan için bir de Adalet ve Kalkınma Partisi kriterleri eklenmeye çalışılıyor." ifadelerini kullandı.