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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2018 16:59 | Son Güncelleme

MHP İstanbul Milletvekili Bülent Karataş: - "Kader kurbanı olan insanları ayıklayıp dışarı çıkartın, Türkiye biraz rahatlasın"

MHP İstanbul Milletvekili Bülent Karataş, "Kader kurbanı olan insanları ayıklayıp dışarı çıkartın, Türkiye biraz rahatlasın." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2017 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu görüşülüyor.

Rapor üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, geçen günlerde iki askerin donarak şehit olduğunu anımsatarak "Bu gibi olaylar yeniden yaşanmasın diye 'Bu olayları araştıralım' dedik, 'Yok' dediniz. Fındık üreticilerinin sorunlarını teklif ettik, bunu da kabul etmediniz. İktidara muhalif olan herkesi FETÖ'cü ilan ettiniz. İki kez 'Gelin, FETÖ'nün siyasi ayağını araştıralım' dedik, kabul etmediniz. Emeklilikte yaşa takılanları gündeme getirdik ama heveslerini kursağında bıraktınız." diye konuştu.

Lütfü Türkkan, vatandaşın sorunlarının çığı gibi büyüdüğünü savunarak "Gemi her yönüyle su almıştır. Sesini yükselten herkes fitne çıkarmakla suçlanıyor." dedi.

Tarım arazilerinin yeterli derecede ekilip biçilmediğini söyleyen Türkkan, "Türkiye'nin çok verimli tarım arazileri varken Sudan'a gidip orada tarım arazisi kiralayarak tarımımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Yürütme de en az bizim kadar bu konunun üzerine gitmelidir. Gerçekten Türkiye açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir. Eğer ekemezsek 81 milyon nüfusu nasıl doyuracağız? Bunun ciddiyetle ele alınması lazım." ifadesini kullandı.

- "Bir talimatla isyanlar başlatırlarsa ne olur?"

MHP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Bülent Karataş, Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvurularda artış yaşandığını söyledi.

Hakkında en fazla başvuru yapılan idarenin Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu, bunu Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, mahalli idareler, üniversiteler, ÖSYM ve YÖK'ün izlediğini belirten Karataş, kuruma en fazla başvurunun İstanbul ve Ankara'dan, en az başvurunun Şırnak'tan yapıldığını kaydetti.

Karataş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği, parti olarak TBMM Başkanlığına sundukları, şartlı ceza indirimi teklifi ile ilgili görüşlerini de açıkladı. Karataş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cezaevindeki FETÖ'cüler, PKK'lılar, caniler, istismarcılar ayıklandıktan sonra kalanların büyük çoğunluğu çocuk, genç. Cezaevindeki hayat, insan onuru ile pek bağdaşmayan bir hayat. Bu zemini işledikleri takdirde Türkiye büyük bir felakete sürüklenebilir, Gezi olaylarından çok daha korkunç ve gaddar olabilir. Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp, FETÖ ve PKK'nın kurbanı haline gelir. Bir talimat ile isyanlar başlatırlarsa ne olur? Kader kurbanı olan insanları ayıklayıp dışarı çıkartın, Türkiye biraz rahatlasın. Teröristler iki-üç kişilik yerlerde tutuluyor. Kader kurbanı olan suçluların koğuşuna birer ajanlarını gönderiyor, bu teröristler orada fitne yayıyorlar. Cezaevleri Afrin'de atılan bombalardan daha tehlikeli bir hal alıyor. 'Rahşan affı tekerrür etti' diyorlar, 'Alaattin Çakıcı, Kürşat Yılmaz affı geliyor' diyorlar. Acele ve ezbere konuşmayın lütfen. Bu insanları topluma kazandırmak için inisiyatif üstlenmeyelim mi? Cezaevleri pimi çekilmiş bomba gibidir, partimizin teklifi af teklifi değil, şartlı ceza indirimidir."

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ise Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan 300'e yakın başvurunun sonuçlandırıldığını söyledi. Kurumun ilgili kurum ve kuruluşlara tavsiyelerde bulunduğunu aktaran Başaran, kurumların bu tavsiyeleri yerine getirmediğini iddia etti.

HDP'li Başaran, kurumun daha itibarlı hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de hukuk ve demokrasinin kalmadığını öne süren Başaran, "Sürekli operasyonlar yapılıyor. Batman'da geçen gün bir operasyon yapıldı. Polis bir eve gidiyor, 'Üçünüzden birini alacağız, kendiniz seçin' diyor. Doğal olarak baba kendisini söylüyor ve o baba tutuklanıyor. Ülkenin geldiği durumu siz düşünün." dedi.

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