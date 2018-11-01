TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, 2017 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu görüşüldü. CHP Grup Başkanvekili Özel, kurumun yapılan başvurulara doğrudan kabul veya ret kararı vermediğini anımsatarak "Kamu Denetçiliği gibi kurumların performansı, kararlarına uyma oranlarıyla ölçülüyor. Bu geçmişte yüzde 15 oranında idi. Bu dönem yüzde 65 olarak ifade ediliyor. Dünya ortalaması ise yüzde 75 ile 80 arasında. Alınan yol önemli ama katedilecek daha çok yol var." dedi. Bazı kurumların KDK'nin tavsiyelerine uymadığına dikkati çeken Özel, "Kamu Denetçiliği Kurumuna karşı ölü taklidi yapan ya da kurumu yok hükmünde gören bir idare var. Kurumun tavsiye kararlarına idare uymuyor." ifadelerini kullandı. OHAL uygulamalarında "inanılmaz haksızlıklar ve adaletsizlikler" olduğunu savunan Özel, "Suçun şahsiliği ilkesi ayaklar altına alındı ve insanların gelecekleri ile oynandı. Gün geldi, mahkeme 'suçsuzsun' dedi ama mahkemece görevlerine iade edilmeyen mağdurlar var. Bu konuda Kamu Denetçiliği Kurumunun görev tanımı kapsamında daha cesur olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

- Cumartesi annelerinin eylemi Özgür Özel, Cumartesi annelerinin taleplerine kayıtsız kalınmaması ve Kamu Denetçiliği Kurumunun konuya el atması çağrısında bulunarak "Berfo Ana'nın oğlunu bulabilmek için girdiği mücadele gözlerimizi yaşartmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kürsüde ağlayıp sizi ağlatmamış mıydı? Cumartesi annelerini kabul etmemiş miydi? Cumartesi annelerine nasıl bu kadar kayıtsız kalabilirsiniz?" dedi. Kamu Denetçiliği Kurumunun uzun tutukluluk sürelerine ilişkin de devreye girmesini isteyen Özel, Osman Kavala davasını örnek gösterdi. Özel, "Arda Turan hakkında bir günde iddianame hazırlanırken Osman Kavala davasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen iddianame hazırlanmıyor. Osman Kavala'nın çıkması için bir dünya liderinin araması mı gerekiyor?" diye konuştu. - "Yargıdaki konuların Mecliste konuşulması doğru değil" AK Parti Grubu adına söz alan Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise Osman Kavala'nın tutukluluğu başta olmak üzere yargıya intikal etmiş konuların Meclis çatısı altında tartışılmasını doğru bulmadıklarını söyledi.