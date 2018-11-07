TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunmasında, üretiminde ve pazarlanmasında karşılaşılan sorunlar ve alınması gereken tedbirler konusunda, beş parti grubunun ayrı ayrı verdiği Meclis araştırma önergeleri görüşülüyor.

İYİ Parti, kadının toplumda karşı karşıya kaldığı sorunlarla ilgili grup önerisini TBMM Genel Kuruluna getirdi.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in, "AK Parti iktidarında ülkede, kadına yönelik şiddette azalma yaşandığını" söylemesine rağmen, son 10 yılda kadına yönelik cinayet ve şiddetin azalmadığını, tam tersine arttığını iddia etti.

Türkiye'de kadınların yüzde 40'ının şiddet gördüğünü, bunun da 10 milyon kadının şiddet gördüğü anlamına geldiğini vurgulayan Cesur, "Türkiye'de kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olması için 100 yıl, aynı maaşa sahip olması için de 230 yıl gerekiyor." dedi.

Cesur, kadın cinayetlerindeki iyi hal indiriminin derhal kaldırılmasını istedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti'nin iktidara geldiği günden beri, kadına yönelik şiddette "sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda adımlar attığını belirterek, bu konuda yapılan çalışmaları anlattı.