TBMM Genel Kurulu

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Diyanet İşleri Başkanı'nın bu hadsizliğine yönelik olarak, Mecliste grubu bulunan ve bulunmayan siyasi parti mensuplarının bir kınama bildirisi yayımlamasını teklif ediyoruz." dedi. TBMM Genel Kurulunda gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri söz aldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, dün Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremin yıl dönümü olduğunu belirterek, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyen, yaralılara geçmiş olsun dileklerini sunan Türkkan, "Kurşun sıkmadan bu tip kazalarla ya da ihmallerle şehit vermemiz canımızı daha fazla yakıyor. Tunceli'de donarak, Hakkari'de yanarak şehit olmak kaderimiz olmamalıdır." diye konuştu. Yemen'de yaşananlara dikkati çeken Türkkan, 1,8 milyon çocuğun ileri derecede kötü beslenmeye maruz kaldığını ve bu çocuklardan 400 bininin hayati risk taşıdığını, 18 milyon insanın açlık içerisinde yardıma muhtaç, 5 milyondan fazla insanın da açlıktan ölme riski ile karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Yemen'de açlık çeken çocukların fotoğraflarını gösteren Türkkan, "Bu çocuklar açlıktan ölüyor. Bu fotoğraflar felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor." diye konuştu. MHP Grup Başkanvekilli Muhammed Levent Bülbül de Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde kaza sonucu meydana gelen patlamada ve 11 Kasım'da Şırnak'ta şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi. Bülbül, Hakkari'de meydana gelen patlamaya ilişkin, "Bu, elim ve vahim hadisenin meydana gelmesinde herhangi bir ihmal veya yanlışlık söz konusuysa bunların acilen tespit edilerek, ihmali olanlar hakkında gereğinin yapılmasını istiyoruz." dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, yazar Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etmesine tepki gösteren Bülbül, "Biz, ziyaretin bu şekilde bir takvime denk getirilmesini manidar bulmaktayız ve iyi niyetle değerlendirmemekteyiz. Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi kendisinin bu meseleyle ilgili gereğini yapmasını acilen beklemekteyiz." diye konuştu. HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Yemen'de çocukların ilaçsızlıktan, açlıktan, temiz suya ulaşamamadan dolayı hastalıktan her gün ölüme mahkum olmasının bütün insanlığın ayıbı olduğunu, hiçbir neden ve gerekçenin oradaki bir tek masumun bile ölüme terk edilmesini asla meşrulaştırmayacağını ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye'de her gün yeni şehit haberleri ile toplumsal bir trajediye dönüşen sorun karşısında Meclisin, hala ve sadece taziye yerine çevrilmiş olmasını ve bu sorunun çözümüne yönelik adımların atılmamasını da üzüntüyle karşıladığını söyledi. Altay, Hakkari'de kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerlerin nasıl hayatını kaybettiğine ilişkin kamu vicdanını rahatlatacak bir açıklama yapılamadığını ve açıklamaların inandırıcılığının olmadığını savundu. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Altay, "TBMM'nin bir taziye yeri olmadığının ve bu sorunu kökünden çözecek tedbirleri alacak tek kurum olduğunun da altını özenle çizmek istiyorum." dedi. - "Türkiye bir infial yaşıyor" Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etmesine tepki gösteren Altay, şöyle devam etti: "Türkiye bir infial yaşıyor. Bugün Sayın Meral Akşener, Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu partilerinin tabanını ve kamuoyu vicdanını temsilen yaptıkları konuşmalarda, Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı kepazeliğe tepkilerini ortaya koydu. Esasen bu tepki sayın genel başkanların sadece bireysel olarak kendilerine ait değildir. Bu üç partiye oy veren yaklaşık 22 milyon vatandaşımızın duygularına tercüman olmaktır. Ben inanıyorum ki HDP ve AK Parti'ye oy veren milyonlarca seçmen de bu yaşanan kepazelikten rahatsızdır. HDP ve AK Parti'nin sayın yöneticilerinin de toplumda adeta infial yaratan edepsizlik karşısında Diyanet İşleri Başkanı'nın bu aymazlığı karşısında, bu siyasi partilerin görüşlerini ve yaklaşımlarını ortaya koymalarını bekliyorum.