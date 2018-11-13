HABER

TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2018 19:16 | Son Güncelleme

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı

TBMM Genel Kurulunda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda, AK Parti'nin, Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi; Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına alındı.

Teklif, temel kanun olarak iki bölüm halinde görüşülecek. Genel Kurul, bugün teklifin birinci bölümünün bitimine, yarın ikinci bölümünün bitimine, ikinci bölümün bitmemesi halinde perşembe günü görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışacak.

AK Parti Grup önerisi üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Kurulda bulunan milletvekillerinin vicdan sahibi olduğunu bildiğini söyledi. Bu yönüyle hiç siyaset yapmadan aklından, vicdanından geçenleri paylaşmak istediğini belirten Altay, "Teklifin 5. maddesiyle ilgili konuşuyorum. Türkiye çok önemli terör örgütleriyle mücadele ediyor, bu bir gerçek. Eğer yürütme, kişinin terör örgütleriyle bağlantısını tespit ederse ortada bir yargı vardır. KHK ile kamudan ihraç olan birinin özel sektörde çalışmasına tahammül edemeyerek insanlık dışı bir şey yapıyorsunuz. 'Ben bunu Türkiye'de aç bırakacağım' derseniz bu kişiyi geçtim onun evladına, çoluğuna çocuğuna yazık edersiniz. Suç işlemiş olursunuz. Terörle mücadelede hassasiyetinizi anlıyorum ama çözüm yolu bu değil." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ise Altay'ın ithamlarını kabul etmediklerini belirterek, "Muhalefet partilerinin bu konuda tekliflerini dinleyeceğimizi, onları değerlendireceğimizi ve en son duruma hep beraber Meclis iradesiyle burada karar vereceğimizi belirttik. Tekliflere açığız ama bu konudaki suçlamalara kapalıyız." diye konuştu.

AK Parti'nin grup önerisinin kabul edilmesinin ardından, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

PARTNERÖdül gecesinde şıklık yarışıÖdül gecesinde şıklık yarışı
Kılıçdaroğlu: Kaşıkçı cinayeti ile ilgili ses kayıtlarının TBMM'ye gelmesini isteyeceğizKılıçdaroğlu: Kaşıkçı cinayeti ile ilgili ses kayıtlarının TBMM'ye gelmesini isteyeceğiz
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıİsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kanun teklifi Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği TBMM Genel Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Mısıroğlu' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Mısıroğlu' açıklaması

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

AK Parti'de deprem! Görevden alındı

Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu!

Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu!

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!

Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi başladı

Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi başladı

Pervin Buldan ve 3 HDP'li milletvekili hakkında fezleke

Pervin Buldan ve 3 HDP'li milletvekili hakkında fezleke

İYİ Partili Aytun Çıray'ın ağabeyi Haldun Çıray AK Parti'den adaylığını koydu!

İYİ Partili Aytun Çıray'ın ağabeyi Haldun Çıray AK Parti'den adaylığını koydu!

Türkiye'den İsrail'e sert tepki!

Türkiye'den İsrail'e sert tepki!

AK Parti'de hangi belediye başkanları aday gösterilmeyecek? İşte o isimler

AK Parti'de hangi belediye başkanları aday gösterilmeyecek? İşte o isimler

AK Parti'de hangi belediye başkanları aday gösterilmeyecek İşte o isimler

AK Parti'de hangi belediye başkanları aday gösterilmeyecek İşte o isimler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.