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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2018 17:06 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: - "Yasal düzenlemeler yapmak ve farklı bakanlıklar arasında eş güdümü sağlamak amacıyla TBMM'de ihtisas komisyonu olarak çocuk hakları komisyonu kurulmasını öneriyoruz"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, yasal düzenlemeler yapmak ve farklı bakanlıklar arasında eş güdümü sağlamak amacıyla TBMM'de ihtisas komisyonu olarak çocuk hakları komisyonu kurulmasını önerdi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Genel Kurulda, grup başkanvekilleri söz aldı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bugün Dünya Çocuk Hakları Günü olduğuna işaret ederek, çocuklara yönelik işlenen suçların, çocuk haklarının ihlalinin, çocukların cinsel istismara maruz kalmasının, eğitim ve öğretimden uzak kalmasının, bugünün toplumlarının en önemli sorunları olduğunu belirtti.

Çocuk işçiliğinin ve erken yaşta evliliklerin, sağlıklı toplum inşa etmenin önünde engeller oluşturduğunu dile getiren Akçay, uluslararası sözleşmelerde ve Anayasa'da çocukların korunmasına yönelik hükümlerin bulunduğunu anımsattı.

Çocukların korunmasına yönelik İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarında farklı çalışmalar bulunduğunu anlatan Akçay, "Bakanlıklar bu doğrultuda çaba gösteriyor. Yasal düzenlemeleri yapmak, farklı bakanlıklar arasında eş güdümü sağlamak amacıyla TBMM'de ihtisas komisyonu olarak çocuk hakları komisyonu kurulmasını öneriyoruz. " dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye'de denetimi daha verimli kılabilmek için çocuk haklarıyla ilgili elektronik denetleme sisteminin gündeme getirilmesini istedi.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen de AİHM'in, Selahattin Demirtaş ile ilgili kararına değindi. AİHM'in, Türkiye iç hukukunun bir parçası olduğunu ifade eden Bilgen, "Ülkenin sorunlarının burada konuşulmasını, çözülmesini, yurt dışındaki mahkemelerle değil burada adaleti tesis ederek sorunlarımızı çözebilmeyi arzu ederiz. AİHM kararını tanımamak, işi bitirmek, bu konuyu muhataplarla başka türlü pazarlık konusu gibi görmek hukuki açıdan kabul edilemez. Anayasa'nın açık hükmüne rağmen tahliye yönünde tavır koymama suçtur. 2 yılı aşkın tutukluluk Türkiye iç hukuku, AİHM açısından da kabul edilemez durumdur." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Mevlit gecesini kutlayarak, bu gecenin birlik, beraberlik, kardeşlik duygularını pekiştirmeye vesile olmasını temenni etti.

Özkan, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve CHP'ye başsağlığı diledi.

Cahit Özkan, NATO PA Başkan Yardımcılığına seçilen AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak'a da başarılar diledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Bircan ile ilgili acılarını paylaşan herkese teşekkür etti.

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