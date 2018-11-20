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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2018 18:35 | Son Güncelleme

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin: -"Kadın ve çocuk hakları, kadın-erkek fırsat eşitliği, tüm milletvekillerinin asli mücadele alanıdır"

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, kadın ve çocuk haklarının, kadın-erkek fırsat eşitliğinin, tüm milletvekillerinin asli mücadele alanı ve siyaset üstü olduğunu söyledi.

HDP, Danışma Kurulu toplanamadığı için kadına yönelik şiddetin araştırılmasına yönelik Meclis önergesinin görüşmelerinin bugün yapılmasına dair grup önerisini, Genel Kurul gündemine getirdi.

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, kadınların toplumun yarısını oluşturduğunu, toplumun yarısının sistematik şekilde şiddete uğradığını ifade etti. Taşdemir, kadına yönelik şiddetin cezasız bırakıldığını, her yıl 300'e yakın kadının öldürüldüğünü, kadına yönelik şiddetin haddi hesabının olmadığını söyledi.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, bugünün Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu, çocuk haklarının dünyaya gelmekle başladığını, Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre her bireyin 18 yaşına kadar çocuk olduğunu anlattı.

Erdem, şiddetin, çocukların karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olduğunu ifade ederek, "Çocuk dünyadır, çocuk dünyanın devamıdır, korunmaya muhtaçtır, fiziksel, ruhsal, duygusal olarak sarıp sarmalamalıyız." dedi.

Cinsiyete dayalı ayrımın ortadan kaldırılması için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini dile getiren Erdem, böylece güçlü olan erkek bireyin, güçsüz olan kadına karşı şiddette geri duracağını kaydetti.

Erdem, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda, İstanbul Sözleşmesi'nin etkin uygulanması ve kız çocukları başta olmak üzere tüm gençlerin, mühendislik dallarında da eğitim alabilmesine yönelik alt komisyonların kurulduğunu anımsattı.

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, kadın ve çocuk haklarının, kadın-erkek fırsat eşitliğinin, tüm milletvekillerinin asli mücadele alanı olduğunu vurgulayarak, kadına yönelik şiddet, tecavüz, çocuk gelinler gibi konuların siyaset üstü olduğunu, bütün milletvekillerinin hassasiyetle bu konuyu ele alması gerektiğini söyledi.

Şahin, her geçen gün kadın cinayetleri, şiddet, çocuk istismarı olaylarının arttığını belirtti.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, kadına yönelik şiddetin tüm dünyanın sorunu olduğuna işaret etti.

Kadına şiddeti insanlığa ihanet olarak gördüklerini, şiddetle mücadele konusunda sıfır toleransa yönelik önemli adımlar attıklarını anlatan Atabek, "Mesele, cinsiyetten öte insana bakış meselesi, insana verilen değer meselesidir. Kadına yönelik şiddete dair veri tabanı oluşturulması için gereken tüm çalışmaları yaptık." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada HDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

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