TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA)- CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, terörle etkin mücadele yürütülen bölgelerde üst üste mühimmat patlamaları yaşandığını belirterek, "Mehmetçiğimiz nasıl bir özensizlikle karşı karşıyadır? 2012'de Afyonkarahisar'daki mühimmat deposu faciasından bugüne kadar bir ders alınmadı mı?" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Danışma Kurulu toplanamadığı için CHP'nin Hakkari ve Şırnak'taki mühimmat depolarında meydana gelen patlamalarla ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesine dair grup önerisi ele alındı.

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Hakkari'de 9 Kasımda meydana gelen mühimmat patlamasında 7 askerin şehit olduğunu, 25 askerin yaralandığını, bu acı olayın ateşi sönmeden benzer bir haberin de Şırnak'tan geldiğini, 1 askerin şehit düştüğünü anımsattı. Çeviköz, 21. yüzyılda askerlerin bu tür hatalarla canlarından olmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Terörle etkin mücadele yürütülen bölgelerde üst üste mühimmat patlamaları yaşandığını ifade eden Çeviköz, "Mehmetçiğimiz nasıl bir özensizlikle karşı karşıyadır? Neden üst üste mühimmat patlamaları yaşanıyor? 2012'de Afyonkarahisar'daki mühimmat deposu faciasını unuttuk mu?" 2012'deki faciadan bugüne kadar bir ders alınmadı mı?" diye sordu.