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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2018 18:59 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz: -"Terörle etkin mücadele yürütülen bölgelerde üst üste mühimmat patlamaları yaşanıyor. Mehmetçiğimiz nasıl bir özensizlikle karşı karşıyadır?"

TBMM (AA)- CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, terörle etkin mücadele yürütülen bölgelerde üst üste mühimmat patlamaları yaşandığını belirterek, "Mehmetçiğimiz nasıl bir özensizlikle karşı karşıyadır? 2012'de Afyonkarahisar'daki mühimmat deposu faciasından bugüne kadar bir ders alınmadı mı?" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Danışma Kurulu toplanamadığı için CHP'nin Hakkari ve Şırnak'taki mühimmat depolarında meydana gelen patlamalarla ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesine dair grup önerisi ele alındı.

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Hakkari'de 9 Kasımda meydana gelen mühimmat patlamasında 7 askerin şehit olduğunu, 25 askerin yaralandığını, bu acı olayın ateşi sönmeden benzer bir haberin de Şırnak'tan geldiğini, 1 askerin şehit düştüğünü anımsattı. Çeviköz, 21. yüzyılda askerlerin bu tür hatalarla canlarından olmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Terörle etkin mücadele yürütülen bölgelerde üst üste mühimmat patlamaları yaşandığını ifade eden Çeviköz, "Mehmetçiğimiz nasıl bir özensizlikle karşı karşıyadır? Neden üst üste mühimmat patlamaları yaşanıyor? 2012'de Afyonkarahisar'daki mühimmat deposu faciasını unuttuk mu?" 2012'deki faciadan bugüne kadar bir ders alınmadı mı?" diye sordu.

Çeviköz, terörle etkin mücadele yürütmek, şehitlerin kanlarının yerde kalmaması ve Türkiye'nin vicdanında olayın aydınlatılması, askerlerimizin can güvenliğini sağlamak için TBMM'nin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bu olaylarda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, Türk milletine ve ailesine başsağlığı, sabır diledi. Akçay, yaşadıkları bu olayların 25 Eylül 2012'deki Afyonkarahisar'daki patlamayı hatırlattığını dile getirerek, askeri birliklerdeki mühimmat depolarının korunması ve denetlenmesinin önemine işaret etti. Akçay, bu konudaki eğitim ve tatbikatlara ağırlık verilmesini istedi.

AK Parti Kilis Milletvekili Hilmi Dülger, "Bu tür kazaların dünyanın her yerinde olabilme ihtimalini hepimiz biliyor, kabul ediyoruz. Temennimiz böyle talihsiz kazalarla karşılaşmamamızdır. Bu kazada, kesinlikle üs bölgesinde patlamaya neden olabilecek hiçbir dış etki söz konusu değildir. Adli, idari, teknik yönden çalışmalar sürüyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

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