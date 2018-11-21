AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AİHM'nin Selahattin Demirtaş ile ilgili kararına ilişkin, "Acaba bir uluslararası mekanizma olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bir FETÖ lobisinin esareti altına da girmiş olabilir mi vaktiyle? Bunu da değerlendirmek lazım." dedi. TBMM Genel Kurulu Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel "21 Kasım Mardin'in Onur Günü", CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir "Avrupa Parlamentosu Taslak Türkiye Raporunda Türkiye - Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin askıya alınması tavsiyesi", İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu "Üsküdar Kirazlıtepe'deki kentsel dönüşüm" hakkında gündem dışı birer konuşma yaptılar. İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ücretli öğretmenleri Mecliste ağırladığını ifade ederek, bu öğretmenlerin yaşadığı sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi. Ağıralioğlu, "13-14 senedir tanımlanmamış bir görev içerisinde inanılmaz kötü şartlarda joker öğretmenler gibi çalışan bu kardeşlerimizin elinden devlet tutmak zorundadır. Bunun bizim bütçemize ağır gelecek hiçbir tarafı yoktur." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Plan Bütçe Komisyonunda devam eden bütçe görüşmelerinde polislere, uzman jandarmalara, uzman çavuşlara 3600 ek gösterge verilmesine dair önergelerinin gündeme dahi alınmadığını ifade etti. Bu önerge üzerinden sosyal medya kullanılarak partilerine yönelik bazı söylemler geliştirilmeye çalışıldığını söyleyen Akçay, "Bu konular seçim beyannamemizde yer alan bir taahhüdümüzdür. Ek göstergelerin 3600'e çıkarılması için tek yapılacak olan Devlet Memurları Kanunundaki ek gösterge cetvellerinin değiştirilmesidir. Araştırma komisyonu kurarak, bütçeye ödenek konularak bu iş çözülmez. Bu konuda beklenti içinde olan milletimizi kimse kandıramaz. Bu hamleler, vatandaşlarımızın sorun ve beklentilerini istismar etmektir. MHP bu ve benzeri girişimleri bundan sonra da bertaraf edecektir." değerlendirmesinde bulundu. Akçay, kendisini ziyarete gelen sözleşmeli öğretmenlerin aile bütünlüğü, eş durumu talebini de dile getirdi. HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen ise Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 3 işçinin ailesine ve millete başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu.

Bilgen, Türkiye'de sadece kar hırsıyla, sırf aracılık hizmetlerinden kar elde ederek taşeronun taşeronu sistemiyle iş yapıldığını, bunun bedelinin de insan hayatıyla ödendiğini söyledi. - "Maden kazasına ilişkin bakanlıkların açıklama borcu var" CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Kilimli'deki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerine başsağlığı, yaralılara aciler şifalar diledi. Özel, madenin ruhsatız olduğuna dikkati çekerek, "Ruhsatsız bir maden ocağının çalışmasına göz yumulması nedeniyle ilgili bakanlıkların hem ailelere hem yüce Meclis çatısına bir açıklama borcu vardır." dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kararına ilişkin de değerlendirmede bulunan Özel, "Bir siyasi partinin görevde olan genel başkanının söylediği sözler ve ortaya koyduğu siyaset yüzünden tutuklanmasıyla ilgili daha önceki tavrımızın altını çiziyor, bunun dışında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kararın bağlayıcı olmadığını söylediği ifadelerini üzüntüyle ve dehşetle karşıladığımızı ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.