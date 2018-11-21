TBMM Genel Kurulu

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, 3600 ek gösterge ile ilgili AK Parti Grubunun da bir çalışma yürüttüğünü, bu çalışmalar bittikten sonra 3600 ek gösterge ile ilgili kanun teklifi verileceğini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin "Polis, öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesinin kamuya maliyetinin araştırılması, ek göstergenin verilmesi için gerekli çalışmaların yapılabilmesi" amacıyla verdiği araştırma önergesinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin önerisi ele alındı.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, 3600 ek gösterge ile ilgili meydanlarda söz verildiğini belirterek, "Söz ağızdan çıkar. Söz ağızdan çıkıyorsa, bu söz mutlaka yerine getirilmelidir." dedi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kamu çalışanları için 3600 ek göstergenin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Bu konuda kanun teklifi verdiklerini anlatan Kalaycı, "Araştırma komisyonu kurulması sorunu çözmez." diye konuştu.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "Zaman, mahkemede de karakolda da Mecliste de doğru söyleme zamanı. Meydanlarda verilen sözlerin yerine getirilme zamanı." ifadesini kullandı.