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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.11.2018 17:23 | Son Güncelleme

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.

İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanamadığından, "öğretmenlik mesleği ve öğretmenlerin yaşadığı sorunlar" hakkındaki grup önerisini Genel Kurula getirdi.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "Eğer dünyada bir imzanız olacaksa, varlığınız hissedilecekse bunu eğitim yoluyla başarmalısınız. Gelişmiş dünyanın da bulabildiği başka bir metod söz konusu değildir." dedi.

Öğretmenlerin sorunlarının, sadece onların sorunları olarak görülmesinden vazgeçilmesi gerektiğini belirten Koncuk, "Çünkü onların sorunu, milletin sorunudur. Öğretmenler günü olan 24 Kasım'ı basit bir gün olarak sadece kutlayacağımız, öğretmenlerin gazını alacağımız bir gün olarak görmemeliyiz." diye konuştu.

Koncuk, öğretmenlik mesleğinin itibar kaybeden meslekler arasına girdiğini, itibarı yerle bir edilen bu öğretmenlerden de başarı beklendiğini kaydetti.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, partisinin, "madenlerde yaşanan işçi ölümlerinin nedenlerinin araştırılmasıyla" ilgili grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada, Zonguldak Kilimli'deki maden ocağında gerçekleşen patlamada üç işçinin yaşamını yitirdiğini anımsattı.

"Şirketler öldürüyor, AKP seyrediyor." diyen Pekgözegü, Kilim'de her sene birden çok iş kazası yaşandığını kaydetti. Pekgözegü, AK Parti'ye, "Siz her gün atılan tweetleri takip ediyorsunuz, peki kaçak bir madeni neden takip etmiyorsunuz?" dedi.

HDP'li Pekgözegü, iş cinayetlerinin işçi baret takmadığı için değil, tamamen köle çalışma koşullarından dolayı yaşandığını ifade ederek, "Her yıl 6, 7 kez, Soma yaşanıyor." iddiasında bulundu.

TBMM Genel Kurulunda, "CHP'nin, Mersin'in Bozyazı ilçesinde İŞ-KUR'un işe alım kurallarıyla" ilgili grup önerisi de görüşüldü.

Öneri üzerinde söz alan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, devlet yönetiminde liyakatın ortadan kalktığını iddia etti.

"AK Parti Mersin Bozyazı İlçe Başkanlığı binasında İŞKUR'un işe alım kuralarının çekildiğini" ileri süren Antmen, "Kuradan sonra AK Parti İlçe Başkanlığından, İŞKUR aracılığıyla işe girenlere toplu SMS atılıyor. Mesajla işe girenlerden 200 TL isteniyor." iddialarında bulundu.

Alpay Antmen, "Burada birçok yolsuzluğun belgesi gösterildi şimdi de yüzsüzlüğün belgesini göreceksiniz." diyerek, iddia ettiği SMS'in yer aldığı belgeyi gösterdi.

Konuşmaların ardından, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.

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CHP HDP İYİ parti TBMM Genel Kurulu

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