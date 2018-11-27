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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2018 17:31 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanamadığından, "Türkiye Cumhuriyeti" ibaresinin kamu kurum ve kuruluşlarının tabelalarından kaldırılmasının araştırılmasıyla ilgili grup önerisini Genel Kurula taşıdı.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, öneri üzerinde yaptığı konuşmada, kamu kurum ve kuruluşlarının tabelalarından "Türkiye Cumhuriyeti" ibaresinin çıkarılmasının, duyarsız açıklamalarla geçiştirilecek kadar basit bir olay olmadığını vurguladı.

"Bu uygulama, milletin sinir uçlarını hedef alan kışkırtma hareketidir, şuursuz bir harekettir." diyen Öztürk, bu uygulamayı kabul edemeyeceklerini söyledi.

Yasin Öztürk, bu ibarenin kaldırılmasından sonra yapılan eleştirileri önlemek amacıyla birçok açıklama yapıldığını, bazen valiliklerde tadilatı yapan şirketin suçlandığını, bazen de kısaltma amaçlı yapıldığının söylendiğini ifade etti.

Kendisini yerli ve milli hisseden herkesin önerilerine "evet" demesi gerektiğini ifade eden Öztürk, çözüm sürecindeki beş yılda yapılan tahribatın ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

HDP'nin, AİHM'in verdiği ihlal kararlarıyla ilgili grup önerisi üzerinde konuşan HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, AİHM'in, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, "tahliye olması gerektiği" yönünde karar verdiğini anımsattı.

AİHM ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, 1947 yılında kurulan Avrupa Konseyinin üyesi olan Türkiye'yi de bağladığını belirten Aydemir, bu kararın Anayasa'nın 90. maddesi gereğince yürütme, yasama ve idare mercilerinin tümünü bağladığını kaydetti.

HDP'li Aydemir, "Bu kararı tanımıyoruz." açıklamasıyla Anayasa'yı ihlal suçunun işlendiğini öne sürerek, "Hiç kimse, uluslar üstü olan bir mahkemenin verdiği karara uymamazlık edemez." dedi.

Genel Kurul'da, CHP'nin, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili grup önerisi de görüşüldü.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, öneri üzerinde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarında, Cumhuriyet döneminde bin bir emekle kurulan şeker fabrikalarının kapatıldığını belirterek, "Babanızın malı gibi 13 fabrikayı sattınız, milletin çıkarını değil, Amerika'nın çıkarını düşündünüz." ifadelerini kullandı.

"Saraydan gelen talimatla önce Türk Şeker Kurumunu kapattınız, sonra da şeker fabrikalarını kapattınız." diyen Köksal, kamunun toplam 2 milyar 300 milyon lira zarara uğratıldığını savundu.

CHP'li Köksal, seçim bölgesi Afyonkarahisar'da çiftçinin, ürettiği pancarını satamadığını, yol kenarlarına döktüğünü söyledi.

Yanında getirdiği pancarı kürsüde gösteren Burcu Köksal, "Bu pancar çiftçinin kendisinin ürettiği, söktüğü ancak satamadığı, bu nedenle de yol kenarına döktüğü pancar. Üreticilerimiz, 'bunu alıp götürün Meclise' dedi. Ben de buraya getirdim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından üç siyasi parti grubunun önerileri kabul edilmedi.

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CHP grup önerileri HDP İYİ parti TBMM Genel Kurulu

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