MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, engellilerin toplumdaki varlıklarını kabul etmek ve hayatlarını daha da kolaylaştırmanın, yerel yönetimlerin öncelikli görevlerinden birisi olması gerektiğini söyledi.
TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.
AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 745. Vuslat yıl dönümünde Mevlana’yı anma nedeniyle yaptığı gündemdışı konuşmada, Anadolu topraklarının her zaman garip gurebaya, mağdurlara, mazlumlara sığınak ve barınak olduğunu belirtti.
Anadolu'nun insan mirasının çok çeşitli ve zengin olduğunu vurgulayan Sorgun, "Yunus Emreler, Nasreddin Hocalar, Hacı Bektaşı Veliler ve daha niceleri. Bu yıldızlardan bir tanesi de düşünceleri ve eserleri ile 7 asırdır dünyaya ışık tutan Hz. Mevlana'dır." dedi.
Sorgun, Mevlana'nın eserlerinin 30 dile tercüme edildiğini, Konya'daki kabrinin de en çok ziyaretçi alan mekanlardan birisi olduğunu anlattı.
MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili gündemdışı konuşmasında, bugünü buruk bir şekilde yaşayan engelli vatandaşlarının sorunlarının çözümü konusunda MHP'nin elinden geleni yapacağını ifade etti.
"Engelli bir annenin evladı olarak konuşuyorum." diyen Öztürk, engellilerin toplumdaki varlıklarını kabul etmek ve hayatlarını daha da kolaylaştırmanın, yerel yönetimlerin öncelikli görevlerinden birisi olması gerektiğini dile getirdi.
MHP'li Öztürk, kamudaki 67 bin engelli kadrosunun 11 bininin halen boş olduğunu iddia etti.
Kamuda yeni engelli istihdamı ile engelli maaşlarının artırılmasına yönelik kanun tekliflerinin gündeme alınarak görüşülmesini isteyen Öztürk, "Ülke nüfusunun yüzde 7'si engellidir, bu da 6 milyona tekabül etmektedir." ifadesini kullandı.
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Dünya Madenciler Günü nedeniyle gerçekleştirdiği gündemdışı konuşmasını, kürsüye koyduğu madenci heykeli ile yaptı.
Girgin, "Aranızda yer altına inen arkadaşımız var mı bilmiyorum ama yerin 500 metre altına girmek, orada çalışmak çok zordur. Orada nefes alamazsınız, boğulur gibi hissedersiniz kendinizi." değerlendirmesinde bulundu.
"Madencilik, sabah evden çıkarken ailenizi bir daha göremeyebileceğinizi düşünmektir." diyen Girgin, madenciliğin, "ekmeğini taştan çıkartmak deyiminin karşılığı" olduğunu belirtti.
CHP'li Girgin, son maden ocağı faciasının, 13 gün önce Zonguldak'taki ruhsatsız bir maden ocağında yaşandığını ifade ederek, ocakta meydana gelen patlamada 3 işçinin hayatını kaybettiğini anımsattı.
Girgin, "Maden kazaları oluyor, çünkü bakanlar ve valiler görevlerini layıkıyla yerine getirmiyor, ocakları denetlemiyor. Bunun karşılığında görevinden istifa eden var mı? Hayır, yok." diye konuştu.
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