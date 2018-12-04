MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, engellilerin toplumdaki varlıklarını kabul etmek ve hayatlarını daha da kolaylaştırmanın, yerel yönetimlerin öncelikli görevlerinden birisi olması gerektiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 745. Vuslat yıl dönümünde Mevlana’yı anma nedeniyle yaptığı gündemdışı konuşmada, Anadolu topraklarının her zaman garip gurebaya, mağdurlara, mazlumlara sığınak ve barınak olduğunu belirtti.

Anadolu'nun insan mirasının çok çeşitli ve zengin olduğunu vurgulayan Sorgun, "Yunus Emreler, Nasreddin Hocalar, Hacı Bektaşı Veliler ve daha niceleri. Bu yıldızlardan bir tanesi de düşünceleri ve eserleri ile 7 asırdır dünyaya ışık tutan Hz. Mevlana'dır." dedi.

Sorgun, Mevlana'nın eserlerinin 30 dile tercüme edildiğini, Konya'daki kabrinin de en çok ziyaretçi alan mekanlardan birisi olduğunu anlattı.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili gündemdışı konuşmasında, bugünü buruk bir şekilde yaşayan engelli vatandaşlarının sorunlarının çözümü konusunda MHP'nin elinden geleni yapacağını ifade etti.