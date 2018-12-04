TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda, AK Parti'nin, Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına alındı.

Teklif, temel kanun olarak iki bölüm halinde görüşülecek. Genel Kurul, bugün teklifin birinci bölümünün bitimine, yarın ikinci bölümünün bitimine, ikinci bölümün bitmemesi halinde perşembe günü görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışacak.

- 2019 yılı bütçe görüşmeleri

AK Parti grubunun kabul edilen önerisi, 2019 yılı bütçe görüşmelerinin takvimini de içeriyor.

Bütçe görüşmelerine 10 Aralık Pazartesi günü saat 13.00'te başlanacak. Resmi tatil günleri de dahil 12 gün devam edecek görüşmeler 21 Aralık'ta sona erecek. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesaplarının görüşülmesinin ardından 2019 yılı bütçe teklifi ve 2017 yılı kesin hesap kanunu tasarısının maddeleri oylanacak.