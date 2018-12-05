TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin verdikleri grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, ilk olarak, İYİ Parti'nin "engellilerin sorunlarına" ilişkin grup önerisinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

Öneri üzerinde söz alan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, MHP'nin bir sene önce aynı konuyla ilgili araştırma önergesi verdiğini belirterek, "Bakalım bu sefer ne oy kullanacaklar. Emeklilikte yaşa takılanlarda olduğu gibi önce 'evet' dediklerine şimdi 'hayır' mı diyecekler?" ifadelerini kullandı.

Sataşmadan söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Bu beyefendi ne zaman kürsüye çıksa, MHP'ye atıfta bulunarak bir iki cümle sarf etmeden duramıyor. Bu MHP takıntısı nereden geliyor bilmiyoruz ama bir takıntı olduğu kesin." dedi.

Bütün partilerin verdiği önergelere, kanun tekliflerine saygılı olduklarını ancak bunlara karşı alınan tutuma ilişkin de bütün partilerin birbirine saygılı olması gerektiğini dile getiren Akçay, "MHP, neyi ne zaman vereceğini, neyi destekleyeceğini kendi bilir. Biz, bu beyefendinin keyfine göre hareket edecek değiliz. Bu takıntıdan vazgeçmelerini salık veriyorum." diye konuştu.