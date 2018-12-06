TBMM Genel Kurulu

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, son zamanlarda istinat duvarlarında olduğu gibi yollarda çökmelerle karşılaştıklarını belirterek, "Bunların büyük bölümünde sorun proje, kontrolden değil mevcut statik hesaplama modelimizden kaynaklanıyor. İnşallah bir, iki ay içinde yeni statik ölçüm modelini belirleyecek yönetmelik yayına girecek." dedi.

İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için İstanbul'un ilçelerinde meydana gelen çökme, göçük ve toprak kaymalarına ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirdi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, İstanbul'u yöneten ilçe ve büyükşehir belediyesinin işe ciddi yaklaşmadığını savundu. Nuhoğlu, inşaatların çok kısa sürede bitirilmek istenildiğini, mühendislik hizmetlerinin ya alınmadığını ya da eksik alındığını, bu konularla ilgili jeoloji, inşaat ve jeofizik mühendislerinin koordineli çalışamadığını, düşük ücretli olsun diye yeni mezunların işe alındığını öne sürdü.

Nuhoğlu, yıkılan bütün yapılarda teknik hataların olduğunu gördüklerini, bazılarında hesap yanlışlığı bulunduğunu, kazı başlamadan önce yumuşak zeminlere kazık çakıldığını savunarak, "İstanbul'da yaşayan bir mühendis olarak söylüyorum, AKP yönetimleri mühendisle çalışmıyor, mühendisleri devre dışı bırakmıştır. Yüzlerce mühendis barındırıyor ama birçoğu devre dışıdır. " diye konuştu.