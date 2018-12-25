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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.12.2018 22:02 | Son Güncelleme

Türkiye ile Katar arasında imzalanan çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Katar arasında imzalanan çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi.

Genel Kurulda, siyasi parti grup önerilerinin ardından, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Anlaşmaya Dair Protokol ve Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Teklif, gruplar ve şahıslar adına yapılan konuşmaların ardından kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, teklifin yasalaşmasının ardından, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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