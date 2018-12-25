TBMM Genel Kurulu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Asgari ücretin 2 bin 20 lira olarak açıklanması" konusunda, "Fiyatı beğendik. Yani bin 800 lira bekleniyordu, 2 bin 20 lira açıklandı. Daha önce bizim de açıkladığımız rakamlara uygun bir rakam geldi. 2 bin 20 lira rakamını telaffuz etmiştik." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup önerileri görüşüldü.

Partisinin, "asgari ücretle geçinen vatandaşların sorunları" ile ilgili grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, bugün asgari ücretin açıklandığını anımsatarak, "Fiyatı beğendik yani bin 800 lira bekleniyordu, 2 bin 20 lira açıklandı. Daha önce bizim de açıkladığımız rakamlara uygun bir rakam geldi. 2 bin 20 lira rakamını telaffuz etmiştik." ifadesini kullandı.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ise açıklanan asgari ücretin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Belirlenen 2 bin 20 liranın aslında bir artış değil, düşüş olduğunu iddia eden Pekgözegü, "Daha önce, 2018'deki asgari ücretle 425 dolar alınabiliyordu, şimdi, 2019'da belirlenen asgari ücretle 379 dolar ancak alınabiliyor." dedi.