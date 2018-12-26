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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2018 16:05 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: - "ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, sürpriz bir şekilde gelişince Suriye kartları yeniden karılmaya başlandı. ABD askerlerinin geri çekilme sürecinde bir boşluk oluşmaması ve Ankara'nın koordinasyonuyla hareket edilmesi önem arz etmektedir"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, sürpriz bir şekilde gelişince Suriye kartları yeniden karılmaya başlandı. ABD askerlerinin geri çekilme sürecinde bir boşluk oluşmaması ve Ankara'nın koordinasyonuyla hareket edilmesi önem arz etmektedir." dedi.

TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı. Şentop, grup başkanvekillerine yerlerinden söz verdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bölgede uzun yıllar boyunca Türkiye'yi ilgilendiren önemli olaylar yaşandığını, Türkiye'nin bölgedeki tüm dengeleri lehine değiştirdiğini belirtti.

Gelecekte Türkiye'nin toprak bütünlüğünü, birliğini hedef alacak projelerin Türkiye'nin duvarına tosladığını anlatan Akçay, "ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, sürpriz bir şekilde gelişince Suriye kartları yeniden karılmaya başlandı. Türkiye için, Ankara için ABD askerlerinin geri çekilme sürecinde bir boşluk oluşmaması ve Ankara'nın koordinasyonuyla hareket edilmesi önem arz etmektedir." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da 27 Aralık'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü olduğunu vurgulayarak, CHP'nin, ebediyete intikal edenler başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'na her şeyden çok inanan vatansever Ankaralılara şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Altay, "Herkes bilmelidir ki 780 bin kilometrekarelik bu coğrafyada, Türk'üyle, Kürt'üyle, Ankaralı'sıyla, İstanbullu'suyla, Diyarbakırlı'sıyla, Sinoplu'suyla, Samsunlu'suyla, Muğlalı'sıyla bu millet, birliğini, beraberliği kaybetmeden dünya durdukça bu topraklarda, bin yıllık kardeşliğini, on binlerce yıl birlikte sürdürecektir." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de 27 Aralık 1936'da Mehmet Akif Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirterek, Ersoy'un, hayatına ve anlam dünyasına dair değerleri, bir ulusun değerleri haline getirdiğini aktardı.

Bu değerlerin ne olduğunu görmek için de İstiklal Marşı'na bakmanın yeterli olduğunu kaydeden Zengin, Ersoy'u rahmetle andı. Öte yandan, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik "Mehmet Akif Ersoy'un doğum günü", MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü", CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de "Eskişehir'in sorunları"na ilişkin gündem dışı söz aldı.

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