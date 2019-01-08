TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin Sakarya Tank ve Palet Fabrikasının özelleştirilme kapsamına alınmasıyla ilgili araştırma önergesinin öngörüşmelerinin bugün yapılması önerisi kabul edilmedi.

Öneri üzerinde İYİ Parti adına söz alan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Tank ve Palet Fabrikasının da özelleştirilmesine karşı olduklarını belirtti.

Bu özelleştirmenin, hukuksuz ve kanuna aykırı olduğunu savunan Dikbayır, bu fabrikanın, bir alay ya da tabur hükmünde olduğunu söyledi.

Dikbayır, "Bu fabrikayı Ethem Sancak ve Katarlı ortağının alacağı iddia ediliyor. Önceden alıcısı belli olan bir ihaleye ihale denir mi? Türk Silahlı Kuvvetlerine mühimmat, araç ve gereç yapan bu milli fabrikanın özelleşmesi son derece sıkıntılıdır. Allah korusun, bu özelleştirmeyle yıllar sonra bir felakete yol açabiliriz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, fabrikanın özelleştirme kapsamına girdikten sonra yüzde 49,9 hissesi Katar ordusuna ait olan bir firmanın 25 yıllığına kullanım hakkını almaya çalıştığını belirterek, "Şirket yerli değil. Türkiye'nin savunma sanayisini 25 yıllığına Katar ordusuna teslim ediyoruz. Buna sizin vicdanınız elvermez. Türkiye affetmez. Bu ne millidir ne de yerlidir." diye konuştu.