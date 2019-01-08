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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.01.2019 21:57 | Son Güncelleme

Türkiye ile Sırbistan arasında uluslararası anlaşmaya ilişkin kanun teklifi kabul edildi

Türkiye ile Sırbistan arasında uluslararası anlaşmaya ilişkin kanun teklifi kabul edildi.

Teklifin üzerinde söz alan HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), tutukluların ve taksirli suçlardan hüküm giyenlerin, adres kayıtları neredeyse orada oy kullanabileceklerine ilişkin karar aldığını dile getirdi.

Bu yüzden on binlerce vatandaşın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde oyunu kullanamayacağını savunan Tiryaki, "Bu, doğrudan HDP'yi hedef almış bir karardır. Çünkü HDP cezaevlerinde birinci parti olmuştu." dedi.

Seçimin kaderini değiştirmek için hileli yollara başvurulduğunu ileri süren Tiryaki, şöyle konuştu:

"Oy kullanabilsinler, yerel seçimlerde sonuçlara etki etsinler diye kent merkezlerinde, ilçe merkezlerinde görevli olmayan askerlerin, polislerin tamamını ilçe ve kent merkezlerine getirdiniz. Biz 'onların oy kullanma hakkı yok' demiyoruz fakat bir yandan tutukluların oy kullanma haklarını elinden alırken diğer yandan bulundukları yerde oy kullanma hakkı olmayan kişileri kent ve ilçe merkezlerine taşıyarak onlara oy kullandırmak açıkça hiledir. Seçimlere bu şekilde hile karıştırıyorsunuz. Seçimleri kaybedeceğinizi biliyorsunuz. Adınız gibi eminsiniz ancak hileyle kazanacağınızı düşünüyorsunuz. Bu yüzden bu yollara tevessül ediyorsunuz. Koskoca bir partidir Adalet ve Kalkınma Partisi. Yüzde 40'ın üzerinde oy almış bir parti eğer buna tevessül ediyorsa yazıklar olsun diyorum, başka bir şey demiyorum."

Tiryaki'nin sözleri Genel Kurulda tartışmaya neden oldu.

- "Seçimler eskiden beri YSK'nin denetim ve gözetiminde yapılıyor"

Sataşma üzerine yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Tiryaki'nin sözlerinin, kamuoyuna, seçmenleri ikna etmeye dönük çabasının, Türkiye'deki seçimlerin hür, serbest ve demokratik şekilde yapıldığının apaçık göstergesi olduğunu belirtti.

Tiryaki'nin konuşmasının seçim propagandasına dönüştüğünü söyleyen Özkan, Türkiye'de eskiden beri seçimlerin Yüksek Seçim Kurulunun denetim ve gözetiminde yapıldığını dile getirdi.

Batılı ülkelerin de gözlemciler göndererek Türkiye'deki seçimlerin demokratik şekilde yapılıp yapılmadığını takip ettiğine işaret eden Özkan, "Avrupa Birliği'nden gelen gözlemciler, 24 Haziran seçimleri sonucunda Türkiye'deki seçimlerin hür, serbest ve demokratik şekilde yapıldığını kamuoyuna deklare etmişlerdir. Onun için eğer söyleyecek sözümüz varsa bunu kürsüden bağıra bağıra söylüyoruz. Eğer kamuoyunu ikna ederseniz bu ülkede hür, serbest ve demokratik seçimle gerçekleştirilen seçimlerde milletimizin teveccühü alır, gerekli yerlerde de seçimi kazanırsınız." ifadesini kullandı.

Özkan, "Mahalli idareler seçimlerinde o sandık çevresinde oy kullanmayanlar, oradaki vatandaşlara hizmet götürecek kadroları seçemiyorsa o zaman buranın da demokratik olmadığını ifade etmemiz gerekir. Çoğu zaman tanık olmuşuzdur, cezaevlerinin bulunduğu bölgelerde bazen hiç kimsenin, mahallenin dahi tanımadığı muhtarların o bölgede muhtar seçildiği de bir vakadır. Bunun da zaten demokratik olduğu söylenemez. Yüksek Seçim Kurulunun bu noktadaki kararı ortadadır. İtiraz varsa yargısal makam olan Yüksek Seçim Kuruluna yönlendirilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra Türkiye ile Sırbistan Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasına Ait Protokol I'in Yerini Alan 30 Ocak 2018 Tarihli 'Protokol I', Anlaşmanın 'Menşeli Ürünler' Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II'sini Değiştiren 17 Ocak 2017 Tarihli ve 1/2017 Sayılı Ortak Komite Kararı ve Anlaşmaya Eklenen Hizmet Ticareti Hakkında 30 Ocak 2018 Tarihli 'Protokol III'ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokoller ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi, müzakerelerin tamamlanmasının ardından kabul edilerek yasalaştı.

Teklifin kabul edilmesinin ardından yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, yapılandırma süresinin uzatılması gibi düzenlemelerin de yer aldığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine başlandı.

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Mahalli İdareler Seçimleri sırbistan Türkiye Uluslararası anlaşma yerel seçimler

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