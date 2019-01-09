TBMM Genel Kurulu

Türkiye'yi kalkındırmanın çiftçiye ve tarıma sahip çıkmakla mümkün olduğunu belirten Yokuş, çiftçinin mazot vergisinden muaf tutulmasını, yasal takibe düşen borçlarının faizsiz şekilde yeniden yapılandırılmasını, meraların köylülere verilmesini, köyde kalıp tarım yapmak isteyen gençlere destek verilmesini istedi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Türkiye'de tarım ve hayvancılığın hak ettiği yerde olmadığını, Türk tarımının, çiftçisinin ve hayvancılığının hak ettiği seviyelere yükselmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik araştırma önergesinin görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirdi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, girdi fiyatlarının düşürülmesi, çiftçinin daha fazla gübre, mazot, su, elektrik, tohum, ilaçla buluşturulması gerekirken bunların fiyatlarına zam yapıldığını savundu.

Gaytancıoğlu, "Vergileri düşürmenize rağmen fiyatlar düşmüyor, yem fiyatları tavan yapıyor. Birçok kurumu, başta Toprak Mahsulleri Ofisi olmak üzere, devre dışı bırakıyorsunuz. Piyasalar başıboş. Tarımda kaptan var, kaptan gemiyi kullanmayı bilmiyor, liyakati yok, tarımın dışından birilerini getirerek gemiyi yürütmeye çalışıyorsunuz." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, tarımda herkesin amacının, daha çok üretmek, üretene daha çok destek vermek olduğunu dile getirdi. Kılıç, Türkiye'nin, tarım arazisi açısından bölünmüşlüğü ve parçalanmışlığı en fazla olan ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Kılıç, çiftçinin 16 milyarın üzerinde destekleme alacağını, tarımda desteğin yüzde 2,5'un üzerinde olduğunu, bunun da AB'nin 3 katı olduğunu kaydetti. Kılıç, AK Parti döneminde mazota desteğin başladığını belirterek, "Yüzde 50'sini vatandaşa verdik. Ülkenin şartlarına göre bir gün tamamını vermek gerekirse onu da yaparsa yine AK Parti yapar." diye konuştu.