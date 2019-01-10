TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Meslek ahlakına ve tarafsızlığına riayet ederek, basın özgürlüğünü kullanan ve vatandaşlarımızın haber alma hak ve özgürlüğünün gereklerini yerine getiren tüm çalışan gazetecilerimizin gününü kutluyorum." dedi.

TBMM Genel Kurulunda gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

Grup başkanvekilleri, basın mensuplarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda her şartta görevleri peşinde koşan, mesleğin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin gece gündüz hizmet eden tüm bağımsız gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını belirterek, "Gazetecilerin üzerlerinde iktidar baskısı hissetmeden, özgür ve bağımsız olarak haber yapabildiği bir Türkiye bizim olmazsa olmaz şartlarımızdandır." diye konuştu.

Hükümetin basını tek sesli yaptığını öne süren Türkkan, "Geldiğimiz bu noktada Türkiye basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 157. sırada yer almaktadır. Bu tablo bizim oluşturmak istediğimiz demokratik Türkiye hayalinden oldukça uzaktır." ifadesini kullandı.