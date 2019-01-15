TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin görüşmelerde, "emeklilikte yaşa takılanlar" ile ilgili tartışma yaşandı.

Gürer'in teklifinin görüşüldüğü sırada "emeklilikte yaşa takıldığı" belirtilen bir grup, Genel Kurul locasından görüşmeleri izledi. Grubun locadan çıkarılması üzerine Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, grubun tekrar locaya alınmasını istedi.

Grubun locaya alınmasından sonra yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Sosyal Güvenlik Kurumuna ilişkin geçmişten bugüne yapılan düzenlemelerin doğru olduğunu belirterek, "Şu anda SGK mevzuatında bir değişiklik yapılmasının şartları mevcut değildir. Böyle bir düzenleme emekli vatandaşlarımızın maaşlarında mağduriyetler ortaya çıkaracaktır. AK Parti olarak mevcut düzenlemeyi yeterli görüyoruz." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise milyonlarca kişinin mağdur olduğunu ve bu kesimlerin feryatlarının dikkate alınması gerektiğini belirtti.