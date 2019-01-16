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TBMM Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2019 17:12 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu, ekonomi alanı ile sinema sektörüne ilişkin teklifleri yasalaştırmak için cuma ve cumartesi günleri de mesai yapacak

TBMM Genel Kurulu, ekonomi alanı ile sinema sektörüne ilişkin teklifleri yasalaştırmak için bu hafta cuma ve cumartesi günleri de mesai yapacak.

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin, "Türk iş adamlarının yasa dışı yollarla yurt dışına sermaye transfer ettikleri iddialarının" araştırmasına ilişkin önergenin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.

Öneri üzerinde İYİ Parti adına söz alan Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, özellikle son 2-3 yılda Türkiye'den sermaye çıkışlarının hızlandığın, sermaye girişlerinin ise azaldığını savundu.

Büyük holdinglerin Türkiye'den kaçtığını ve borçlarını Türkiye'nin üzerine bırakarak gittiklerini öne süren Yılmaz, "Gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirket bugün Türkiye'de önemli istihdam sağlıyor ama hangi açıdan bakarsanız bakın yaptığı sermaye hareketleri sonucunda geldiğimiz nokta, bu şirket bir İngiliz şirketine dönüştü ve dolayısıyla Türkiye'deki yatırımları İngiltere'nin Türkiye'deki yabancı sermaye yatırımlarına dönüştü. Türkiye'de büyük işletmeler, büyük holding sahipleri bu yolu deniyorlar." ifadesini kullandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, vergi cenneti ülkelerin tamamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının olduğunu öne sürdü.

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ise yasa dışı yollarla yurt dışına para transferi yapılıyorsa bununla ilgili kurumlar ve hesap soracak mercinin belli olduğunu belirterek, "Türkiye bir hukuk devletidir. Ellerinde bilgi, belge varsa ilgili adli kurumlara ve gerekli mercilere iletmek gibi bir sorumlulukları vardır. Yurt dışına legal yollarla giden her firmayı 'yurt dışına para kaçırıyor' diye mercek altına alırsak bu firmalarımıza haksızlık edeceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İYİ Parti'nin önerisi kabul edilmedi.

Daha sonra CHP'nin öğrenci yurtlarının sayısının arttırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi görüşüldü.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, gençlerini önemsemeyen, geleceğine yatırım yapmayan hiçbir ülkenin gelişemeyeceğini vurgulayarak, "Bugün diplomalı işsizliğin rekor kırdığı ülkemizde gençlerimize bakıp eğitim olanaklarından yararlandıklarını söyleyebilir miyiz?" ifadesini kullandı.

Sümer, her beş üniversite öğrencisinden sadece birisine devlet tarafından barınma hizmeti verildiğini, bu sorunun artan öğrenci ve üniversite sayısına bağlı olarak yeni mağduriyetler yarattığını savundu. Sümer, TOKİ tarafından yurt hamlesi başlatılarak, bu sorunun iki yılda tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, yükseköğrenime devam eden öğrencilerin, yurtlarda günümüz gereklerine uygun modern ortamlarda, huzur ve güven içerisinde ekonomik olarak barındırıldığını dile getirdi.

Yurtlarda barınma ortamlarına ilişkin detayları anlatan Özalan, "2002 yılında 77 il ve 59 ilçede toplam 190 yurtta 182 bin 258 yatak sayısı ile hizmet verilmekteyken, 16 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 81 il, 239 ilçe ve dört adet KKTC dahil olmak üzere başkanlığa bağlı 781 yurtta yüzde 278'lik artışla 689 bin yatak sayısıyla hizmet verilmektedir." dedi.

CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

HDP'nin, ekonomik krizle ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi de görüşülerek kabul edilmedi.

- AK Parti Grup önerisi

AK Parti, TBMM'nin çalışma gün, gündem ve saatlerine ilişkin grup önerisini Genel Kurula taşıdı.

Kabul edilen öneriye göre, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ön sıralarına alındı.

Teklifler, "temel kanun" olarak görüşülecek.

Genel Kurul, haftalık çalışma günlerinin dışında, 18-19 Ocak Cuma ve Cumartesi günleri saat 14.00'te toplanarak, bu tekliflerin yasalaşması için çalışacak.

Genel Kurul çalışmalarına, ön sıralara alınan iki teklifin de görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 5 Şubat Salı gününe kadar ara verilecek.

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kanun teklifi TBMM Genel Kurulu

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