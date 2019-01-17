CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, "Bir devlet avukatlığı yaratma yoluna gidiyorsunuz, tıpkı hakimlik savcılık gibi. Ama ne kadar baskı yapılırsa yapılsın avukatlar biat etmeyecektir." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı.

CHP İstanbul Milletvekili Aydoğan, avukatların ve savunmanın yaşadığı sorunlar hakkında yaptığı gündem dışı konuşmada, "Savunma olmadan yargılama olmaz, yargılama olmadan adalet olmaz." diye konuştu.

Adalet terazisinin dengede tutulması, bunun için de yargının bağımsız olması gerektiğini ifade eden Aydoğan, "Savunmanın güçlü olması bireyin devlet karşısında güçlü olması demektir." dedi.

Aydoğan, ülkede tutuklu avukatlar sorunu olduğunu da savunarak OHAL boyunca 570 avukatın tutuklandığını söyledi. CHP'li Aydoğan, "İktidar, 'onlar görevleri dolayısıyla değil başka nedenlerden dolayı tutuklandı' diyor. Gazeteciler için de böyle diyorlar ama durum tabii ki öyle değil." ifadesini kullandı.

Turan Aydoğan, "Bir devlet avukatlığı yaratma yoluna gidiyorsunuz, tıpkı hakimlik savcılık gibi. Ama ne kadar baskı yapılırsa yapılsın avukatlar biat etmeyecektir. Avukatlar 85 hafta adalet nöbeti tuttu, bunu herkes duydu ama bir tek iktidar duymadı." diye konuştu.